Núcleo de Mulheres da ACISA realiza Circuito de Empreendedorismo Feminino

Com a proposta de promover a inovação, a troca de ideias e a construção de novas perspectivas entre as empreendedoras, além de um momento de networking, o Núcleo de Mulheres Empreendedoras (NME) da ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – promoverá um Circuito de Empreendedorismo Feminino.

As interessadas em participar da iniciativa deve entrar em contato por meio do link: bit.ly/NME-26Jun24

Nesse dia, serão feitos grupos de trabalho, com temas diferentes, mas comuns a todos os tipos de negócios, como dificuldades para a contratação e gestão de pessoas; sustentabilidade e responsabilidade social para alavancar as vendas; comunicação e ativação de marcas. Durante um tempo definido, cada grupo, com o auxílio de um consultor do Sebrae, terá a tarefa de discutir ideias e apresentar soluções criativas para enfrentar o desafio proposto.

Considerado um dos pioneiros no Estado de São Paulo, o NME completou recentemente, 16 anos de fundação, com atuação em várias frentes e com ações diferenciadas, como palestras envolvendo temas diversos do mundo corporativo, rodadas de negócios e eventos de networking voltados para a valorização do empoderamento feminino.

O Centro de Capacitação & Negócios está localizado na sede da ACISA (na Avenida XV de Novembro, 442 – Centro – Santo André), com estacionamento próprio. A diretoria da entidade associativa é formada por empresários que doam parte de seu tempo para ajudar e trabalhar em prol do associativismo, para o bem comum da classe empresarial e para manter a saúde financeira da entidade.

Para conhecer todos os serviços da ACISA, cursos e ações voltadas para capacitação profissional e outros temas ligados ao mundo corporativo, basta acessar o link: bit.ly/ACISA-Canal-WhatsApp e seguir o canal.