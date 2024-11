Núcleo da FMABC é premiado em congresso internacional focado na educação inclusiva

O Núcleo Especializado em Aprendizagem (NEA) do Centro Universitário FMABC, em Santo André, recebeu na última semana dois prêmios internacionais, promovidos pelo Congresso Brain Connection, considerado um dos maiores eventos científicos com foco na inclusão, aprendizagem e neurociência.

O Núcleo foi premiado coletivamente com a conquista do certificado “Fernando Capovilla”, que reconhece indivíduos ou instituições que têm se destacado na promoção e desenvolvimento de tecnologias e pesquisas voltadas à educação inclusiva, com foco especial nas áreas de dificuldades de aprendizagem.

O reconhecimento veio por conta da ferramenta SOLEP, lançada pelo NEA como uma dinâmica capaz de realizar a sondagem de leitura, escrita e pseudopalavras para jovens em processo de aprendizado. Ela é direcionada para profissionais da área clínica multidisciplinar que trabalham com educandos que tenham dificuldades de aprendizado, incluindo psicólogos, psicopedagogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos e neuropsicopedagogos, entre outros.

Além de ser laureado pela a ferramenta, o NEA também recebeu o prêmio “Profª Drª Ângela Mathylde Soares”, que reconhece iniciativas sociais inclusivas que transcendem as fronteiras do ambiente educacional. A honraria foi dada à coordenadora do Núcleo, Alessandra Bernardes Caturani, pelo projeto “Iluminar e Conscientizar sobre Dislexia e TDAH: Invisibilidade/Pertencimento/Transformação”.

O prêmio também ressaltou a participação essencial de toda a equipe do NEA nas ações realizadas, com destaque no certificado para os profissionais Rubens Wajnsztejn, Damaris Gaester Fakler e Elaine de Araújo.

“O prêmio é uma valorização de todas as atividades que realizamos para mostrar que os diagnósticos de transtornos de aprendizagem não são rótulos, para que possamos aumentar as possibilidades de um ensino de qualidade”, explica a coordenadora.

A iniciativa consiste em diversas ações sem fins lucrativos para conscientização da população a respeito dos transtornos de aprendizagem, incluindo palestras, atendimentos sociais e distribuição de materiais educativos em locais de grande circulação, como escolas e estações de trem e metrô.