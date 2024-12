Nubia de Oliveira Silva conquista terceiro lugar na Corrida Internacional de São Silvestre

A atleta brasileira Nubia de Oliveira Silva destacou-se na tradicional Corrida Internacional de São Silvestre, realizada no último dia 31 de dezembro, ao conquistar a medalha de bronze. Nubia completou a prova com um tempo de 53 minutos e 24 segundos, superando a competidora da Tanzânia, Anastazia Dolomongo, que finalizou sua participação em 53 minutos e 29 segundos. Este resultado marca uma importante volta do Brasil ao pódio, após uma ausência nas três melhores colocações desde 2021.

Outra representante do Brasil na competição, Tatiane Raquel da Silva, também teve um desempenho notável, terminando em quinto lugar com o tempo de 53 minutos e 51 segundos.

A corrida foi dominada pela queniana Agnes Keino, que cruzou a linha de chegada em primeiro lugar com o tempo impressionante de 51 minutos e 25 segundos. A compatriota de Keino, Cynthia Chemweno, garantiu o segundo lugar ao completar a prova em 52 minutos e 11 segundos.

Vale ressaltar que o Brasil não ocupa o topo do pódio na Corrida de São Silvestre desde 2006, quando Lucélia Peres conquistou a vitória.