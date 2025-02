Nubank perde US$ 8 bi em valor de mercado após divulgar resultados de 2024

O Nubank, uma das principais fintechs da América Latina, anunciou resultados financeiros positivos para o ano de 2024, destacando um aumento de 43% na receita e um impressionante crescimento superior a 80% no lucro. O faturamento totalizou US$ 11,5 bilhões, comparado aos US$ 8 bilhões registrados em 2023. O lucro líquido ajustado alcançou US$ 2,2 bilhões, um avanço significativo em relação aos US$ 1,2 bilhão do ano anterior.

No entanto, os dados financeiros também revelam sinais de desaceleração no desempenho da empresa. No quarto trimestre de 2024, a receita cresceu 24%, em contraste com um crescimento de 38% no trimestre anterior e uma expressiva taxa de 66% no mesmo período de 2023. Já o lucro líquido apresentou um aumento de 54% no quarto trimestre de 2024 em relação ao mesmo período do ano anterior; contudo, essa taxa foi consideravelmente inferior ao quase 250% registrado no quarto trimestre de 2023 quando comparado ao quarto trimestre de 2022.

Rafael Ragazi, sócio e analista da Nord Investimentos, observou que a inadimplência se tornou uma preocupação crescente para o banco. O índice de inadimplência, que considera os créditos em atraso há mais de 90 dias, atingiu 7% no final de 2024. Embora tenha havido uma leve diminuição em comparação ao terceiro trimestre de 2024, quando o indicador estava em 7,2%, essa marca representa uma duplicação significativa em relação aos níveis vistos em 2021, que estavam próximos a 3%.

Um ponto crítico mencionado por Ragazi é a falta de ampliação nas provisões para perdas por parte do Nubank, que não acompanharam o aumento da inadimplência. “A decisão do banco de não aumentar suas provisões proporcionalmente ao crescimento da inadimplência levanta preocupações. Essa abordagem pode resultar em problemas futuros”, alertou o analista.

Os resultados recentes do Nubank sublinham um cenário misto: enquanto a instituição mostra força em termos de receita e lucro, os desafios relacionados à inadimplência e à gestão de riscos financeiros necessitam de atenção cuidadosa para garantir a sustentabilidade a longo prazo.