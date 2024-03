Nubank lança programa de estágio com foco em tecnologia

O Nubank, uma das maiores plataformas de serviços financeiros digitais no mundo, anuncia seu novo programa de estágio voltado para áreas de tecnologia, como ciência de dados, engenharia de software e análise de negócios. Estudantes de todos os cursos, com formação prevista entre dezembro de 2025 e julho de 2026, podem se inscrever no processo seletivo e optar por até duas áreas de trabalho. As inscrições vão até 18 de março e são exclusivas para pessoas que moram no Estado de São Paulo.

Com duração de um ano e meio, a pessoa terá uma jornada de seis horas diárias (30 horas semanais – como previsto por lei). O modelo de trabalho é o Nu Way of Working, formato híbrido da companhia, que consiste em ciclos de até sete semanas trabalhadas em casa e uma semana presencial em um dos escritórios do Nubank. Por isso, a pessoa candidata deve ter disponibilidade para estagiar em São Paulo (capital) durante a semana presencial e residir no estado paulista.

As pessoas aprovadas no processo seletivo terão um plano de desenvolvimento de carreira, bolsa-auxílio com valor compatível ao mercado, além de acesso a vale alimentação/refeição, auxílio transporte, planos de saúde e odontológico e seguro de vida, NuLanguage (programa de inglês gratuito para colaboradores), entre outros benefícios, como o auxílio home office. Mais detalhes podem ser encontrados na página do programa de estágio.

O processo seletivo é online e dividido em quatro etapas: inscrições, testes online, dinâmica em grupo e entrevistas finais.

Os detalhes de cada etapa dependem das áreas de interesse escolhidas no momento da inscrição, e toda a comunicação ao longo do processo será realizada diretamente por e-mail.

Para mais informações sobre como se inscrever para o Programa de Estágio 2024 do Nubank, acesse a página do programa.