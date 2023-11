Nubank inaugura árvore de Natal roxa no Parque Ibirapuera

Os preparativos para o Natal já começaram e, este ano, a maior árvore da cidade de São Paulo, com 57 metros de altura, será roxa e feita de LED, em um patrocínio inédito do Nubank, uma das maiores plataformas digitais de serviços financeiros do mundo. Além da tradicional árvore de Natal, os clientes do Nu poderão participar de uma experiência imersiva natalina, promovida pelo Nubank Ultravioleta. A ação marca a estreia de uma parceria entre a instituição financeira e o Parque Ibirapuera.

“Como marca, temos o objetivo constante de proporcionar momentos inesquecíveis para nossos clientes e acreditamos que o Natal do Ibirapuera é uma oportunidade única para isso. Esse patrocínio também reforça o nosso compromisso e o foco no segmento de alta renda. Ao longo dos últimos meses, temos investido em diversas parcerias e ativações exclusivas para que nossos clientes Nubank Ultravioleta tenham experiências incríveis em família”, afirma Juliana Roschel, diretora de marketing do Nubank.

Para os interessados em visitar o espaço, a árvore de Natal será inaugurada no dia 2 de dezembro, a partir das 19h30, e estará aberta para visitação até o dia 7 de janeiro. O tradicional espetáculo de águas, também patrocinado pelo Nu, irá ocorrer todos os dias a partir das 19h35, com duração de 15 minutos, cada sessão, até às 22:00 horas. Vale ressaltar que o Natal do Ibirapuera contará com uma extensa programação, incluindo casa do Papai Noel, praça de alimentação, entre outras atividades.

Experiência Nubank Ultravioleta

O Nubank Ultravioleta também estará presente no Natal e preparou uma surpresa, com uma experiência tecnológica imersiva para os clientes do Nu. A ativação será aberta a todos os clientes Nubank, mas com benefícios exclusivos para quem é Ultravioleta, como horárioexclusivo, estacionamento grátis no portão 3 do parque, a partir das 14:00 horas, e foto impressa, mediante a apresentação do cartão (físico ou virtual).

Serviço da experiência (ativação Nubank Ultravioleta)

Local: em frente ao lago onde acontece o show de luzes, próximo ao portão 10.

Dias de funcionamento: a partir de2 de dezembro até 7 de janeiro.

Horários de funcionamento: das 14:00 às 22:00 todos os dias. No dia 2 de dezembro, das 18:00 às 22:00. Nos dias 24 e 31 de dezembro das 14:00 às 18:00.