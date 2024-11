Nubank enfrenta falha polêmica: caixas liberam saques sem saldo e usuários relatam problemas no app

Na madrugada de sexta-feira, o Nubank tornou-se o centro das atenções nas redes sociais devido a relatos de clientes sobre uma suposta falha em seu sistema. A polêmica surgiu quando usuários afirmaram que caixas eletrônicos estavam liberando saques de até R$ 1.000, mesmo para aqueles sem saldo disponível. O caso rapidamente se espalhou pelo X (ex-Twitter), tornando-se um dos assuntos mais comentados.

O Nubank emitiu um comunicado reconhecendo uma oscilação que afetou temporariamente a disponibilidade de saques, mas assegurou que a situação já foi normalizada. No entanto, o banco não confirmou se houve liberação de valores conforme relatado. A instituição destacou seu compromisso com o sigilo bancário e orientou que questões específicas devem ser tratadas diretamente com os clientes, através dos canais de comunicação disponíveis.

Além dos saques inesperados, clientes relataram outras anomalias no aplicativo do banco. Entre as reclamações estão notificações de compras antigas, duplicação de contas, valores incorretos nas faturas e dificuldades para realizar transações. O site Downdetector registrou um pico de notificações relacionadas ao Nubank às 10h da mesma sexta-feira, com problemas envolvendo cartão de crédito, mobile banking e Pix sendo os mais citados.

A repercussão foi tamanha que vídeos mostram pessoas tentando sacar dinheiro em postos de combustíveis e policiais cercando caixas eletrônicos. O Banco24Horas declarou que apenas facilita a conexão entre instituições e clientes e que autorizações de saque são responsabilidade das instituições financeiras.

A situação gerou aumento nas buscas online por termos como “bug Nubank”, refletindo a preocupação dos usuários com a segurança e estabilidade dos serviços digitais do banco. Este incidente destaca a importância da confiança e eficiência em plataformas bancárias digitais no Brasil.