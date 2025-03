Nubank é o novo patrocinador oficial do L’Étape Brasil by Tour de France 

O L’Étape Brasil by Tour de France, um dos principais eventos de ciclismo do país e o maior da América Latina, anuncia o Nubank como seu novo patrocinador master assinando o presented by para as três etapas da edição 2025.

O evento seguirá com sua tradicional prova em Cunha (SP), que abrirá calendário no Brasil no dia 30 de março, além de manter as etapas no Rio de Janeiro (RJ), no dia 29 de junho, e em Campos do Jordão (SP), em 28 de setembro.

Fazendo parte do circuito mundial do Tour de France, que conta com 30 etapas ao redor do mundo em países como França, Espanha, Canadá, Colômbia e México, o L’Étape Brasil oferece aos ciclistas uma experiência única, permitindo que atletas amadores vivenciem um percurso desafiador com estrutura profissional com vias 100% fechadas e padrão internacional.

Em 2024, o Nubank anunciou seu patrocínio à equipe de ciclismo NU Colombia Cycling Team, marcando sua entrada no cenário esportivo da modalidade. A equipe, que compete na categoria Continental da UCI, foi apresentada oficialmente para disputar o Tour Colombia 2.1 e outras competições de alto nível no circuito internacional.

A parceria com o Nubank reforça o compromisso da instituição financeira com a inovação e o desenvolvimento do esporte na América Latina. Para o L’Étape, essa colaboração fortalece a consolidação do evento no cenário esportivo brasileiro e evidencia a crescente valorização do ciclismo no país. “Estamos muito animados com a chegada do Nubank! Isso reforça nosso compromisso com a qualidade dos nossos eventos! 2025 vai ser um ano incrível para eventos outdoor!”, destacou Bruno Prada, CEO do L’Étape Brasil.

Inspirado no mais prestigiado evento do ciclismo mundial, o Tour de France, o L’Étape Brasil segue promovendo a paixão pelo esporte e incentivando atletas de diferentes níveis a desafiarem seus limites em percursos icônicos.

Sobre o L’Étape Brasil by Tour de France

O L’Étape chegou ao Brasil em 2015 e, desde então, reúne anualmente milhares de ciclistas, que o consideram a maior festa do ciclismo brasileiro.

O vento parte do circuito mundial do Tour de France, que possui 30 etapas em países como França, Espanha, Canadá, Colômbia e México.

Inspirado na mais prestigiada prova de ciclismo de estrada do mundo, o evento proporciona aos atletas a oportunidade de vivenciar um percurso desafiador com estrutura profissional e padrão internacional.

O Tour de France é a mais tradicional prova do ciclismo de estrada mundial, assim como o maior evento esportivo anual do mundo. Criado em 1903, o Tour de France reúne a nata do ciclismo: somente os melhores do mundo podem percorrer os 3.600 km da competição.

É um evento de 22 dias (sendo apenas 2 dias de descanso para os atletas) que acontece sempre ao longo do mês de julho.