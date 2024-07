NTX, grupo de K-Pop sul-coreano, se apresentará no Brasil em agosto

O grupo sul-coreano de K-Pop NTX, que acaba de lançar o álbum “Hold X”, vai passar pelo Brasil no mês de agosto. As primeiras apresentações serão em Brasília, no K-Festival, nos dias 3 e 4. Depois o grupo ainda se apresentará em Goiânia (dia 6), João Pessoa, (dias 8 e 10), Belo Horizonte (dia 12), Niterói (dias 14 e 15) e São Paulo (dias 17 e 18).

De acordo com o Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB), responsável pela vinda do grupo ao país junto com os organizadores do K-Festival, de Brasília, e do HQPB, da Paraíba, esta será a primeira vez que o NTX vai se apresentar com a nova turnê fora do continente asiático, e o Brasil foi o país escolhido para esta estreia devido ao grande número de fãs brasileiros.

Formada por oito integrantes, entre 20 e 23 anos de idade, o grupo NTX (que é uma abreviação de Neo Tracks nºX) começou a ganhar muito popularidade por conta das participações em programas de TV e reality shows. Com a faixa-título “Problematic”, o novo álbum é um hip-hop dance que traz uma batida pesada e intensa, destacando a paixão e atitude desafiadora do grupo.