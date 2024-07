NTX, grupo de K-Pop, faz show em Niterói nos dias 14 e 15 de agosto

O grupo de K-pop NTX já tem data marcada para chegar ao território fluminense com a turnê do recém-lançado álbum “Hold X”. Os NTFUL, como são conhecidos os fãs do octeto, poderão assistir de perto às performances eletrizantes dos membros nos dias 14 e 15 de agosto, no Centro Cultural da UFF, em Niterói. Os ingressos já estão disponíveis para venda no site oficial do evento.

Esta será a primeira vez que os jovens sul-coreanos Hyeongjin, Yunhyeok, Jaemin, Changhun, Hojun, Eunho, Seungwon e Rawhyun se apresentarão com a nova turnê fora do continente asiático. Para tornar tudo ainda mais especial, as entradas para os shows dos intérpretes de “Old School” contarão com um ingresso social: com a doação de 1 kg de alimento não perecível, o valor será de meia-entrada, R$ 30.

NTX (abreviação de Neo Tracks nºX) surgiu em 2021, fazendo performances impecáveis nos principais programas de TV e realities shows da Coreia do Sul e, desde então, vem conquistando espaço na indústria musical coreana e internacional. “Problematic” é o carro-chefe de “Hold X”, o novo mini álbum que traz uma mistura de hip-hop e dance music, características principais dos trabalhos do octeto, além de refletir a intensa e dedicada paixão e atitude desafiadora do grupo. A turnê é organizada pelo Centro Cultural Coreano no Brasil com realização da UFF e da curadora Ana Cláudia Guimarães. Os shows também acontecem em Brasília, São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte e João Pessoa.

APOIO:

Churrascaria Mocellin

Buonasera

Bistrô do MAC

Espaço Vicente Maia