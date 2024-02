Novos viadutos do Complexo Santa Teresinha começam a ser instalados em março

As intervenções para a construção do Complexo Viário Santa Teresinha, em Santo André, entram em uma nova etapa. O trabalho para instalação das fundações já está 50% concluído e, com isso, a partir do mês de março, será possível dar início ao processo de execução dos primeiros pilares que vão sustentar os novos viadutos.

Quando finalizado, o Complexo Viário Santa Teresinha vai permitir a transposição do Rio Tamanduateí sem semáforos, melhorando a fluidez no tráfego da região.

“Estamos em um novo momento para a mobilidade urbana da nossa cidade. Neste eixo temos obras estruturantes fundamentais, como a total recuperação do Viaduto Castelo Branco, e este grande complexo que vai contar com duas novas pontes eliminando os cruzamentos e permitir que os motoristas acessem o primeiro e o segundo subdistrito com mais rapidez”, destacou o prefeito Paulo Serra em vistoria realizada nesta quinta-feira (29).

Com a construção de dois novos viadutos, paralelos e em ambos os sentidos na Avenida dos Estados, será possível direcionar o tráfego de veículos, melhorando as transposições em nível e a fluidez dos motoristas que trafegam nos dois sentidos do Viaduto Castelo Branco para acessar o primeiro e o segundo subdistritos.

“Logo mais teremos os primeiros pilares sendo concretados, as superestruturas de concreto que vão dar visibilidade total nesta, que é a maior obra de mobilidade já realizada na história da cidade. A Avenida dos Estados vem se tornando um importante eixo logístico e estamos redesenhando o chamado eixo Tamanduateí, para escoamento de insumos e produtos para a indústria”, reforçou o prefeito Paulo Serra.

O Complexo Viário Santa Teresinha vai contar também com infraestrutura destinada especialmente aos pedestres e ciclistas, garantindo maior acessibilidade e segurança viária. Será realizado um trabalho paisagístico inédito, trazendo à cidade de Santo André um novo parque linear que contará com diversos equipamentos para prática de esportes. O pacote de intervenções conta com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

Viaduto Castelo Branco – Na próxima segunda-feira (4) uma pista do Viaduto Castelo Branco será liberada no sentido Centro, para dar maior fluidez para os motoristas que trafegam pela Avenida dos Estados. No sentido bairro as faixas estão liberadas de forma parcial, minimizando os impactos dos bloqueios durante o período de obras.

O trabalho realizado pelos engenheiros na recuperação do viaduto envolveu o uso de uma tecnologia moderna, inovadora e considerada de ponta, com a instalação de faixas de fibras de carbono na base de sustentação, garantindo ainda mais segurança para comportar o grande número de veículos e caminhões que cruzam o eixo da Avenida dos Estados todos os dias.