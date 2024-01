Novos restaurantes Madero Burger chegam aos bairros Vila Mariana e Vila Olímpia

O Grupo Madero, uma das principais empresas do segmento de gastronomia do país, irá inaugurar mais dois restaurantes Madero Burger, agora na Vila Olímpia e na Vila Mariana, na Zona Sul de São Paulo, nos dias 1 e 2 de fevereiro, respectivamente.

Ambos oferecerão uma variedade de apetitosos hambúrgueres, todos preparados com ingredientes frescos e de alta qualidade.

O restaurante da Vila Mariana contará com um confortável espaço de 435 m² de área total, incluindo 191 m² de mezanino e 243,6 m² de área térrea, com capacidade para aproximadamente 130 pessoas. Já a unidade da Vila Olímpia terá 201 m² de área térrea, 120 m² de mezanino e uma área total de 321,4 m², e capacidade para até 65 pessoas.

O espaço de ambos oferece um ambiente acolhedor para aqueles que desejam desfrutar de momentos de descontração entre amigos e familiares. O projeto de arquitetura e design, assinado por Kethlen Ribas Durski, visa criar uma atmosfera relaxante, proporcionando uma experiência completa aos clientes. Com essas inaugurações, a marca totaliza 29 restaurantes na capital paulista.

“É sempre uma satisfação inaugurar novos restaurantes na cidade de São Paulo, onde o público nos acolhe ano após ano. Estamos orgulhosos e animados em poder reforçar cada vez mais nossa presença na capital paulista, que nos reconhece como o Melhor Cheeseburger de São Paulo “, diz o chef Júnior Durski.

Menu exclusivo

O Madero Burger, receita criada pelo chef Júnior Durski, é o grande destaque do cardápio, feito com carne bovina selecionada, queijo tipo cheddar, alface e tomate orgânicos e maionese artesanal. O cardápio também conta com uma gama de lanches veganos e vegetarianos, como o Madero Veggie, composto por um hambúrguer vegetariano feito com cogumelos frescos, lentilha, aveia e temperos especiais.

Além dos hambúrgueres, o restaurante possui uma vasta variedade de aperitivos, como batatas fritas, mini coxinhas e mini pastéis. Para a sobremesa é possível optar pelo brownie de chocolate, o brigadeiro de colher e os apetitosos gelatos, todos sem conservantes ou corantes artificiais. Tudo feito a partir de ingredientes que saem da Cozinha Central do Grupo Madero, em Ponta Grossa (PR).

Evento Beneficente

Às vésperas da inauguração, no dia 31 de janeiro, a empresa realizará um evento beneficente na Vila Olímpia e a organização escolhida será a ONG International Youth Fellowship Brasil – IYF Brasil, que tem por objetivo a solução efetiva dos problemas que a juventude enfrenta atualmente. Já no dia 1º de fevereiro será a vez do evento beneficente no novo Madero da Vila Mariana e a ONG escolhida é a Associação Beneficente Santa Fé, que resgata crianças e jovens vítimas de maus-tratos e abuso, especialmente adolescentes grávidas.

Serviço:

– Madero Burger Vila Olímpia – Endereço: R. Quatá, 662 – Vila Olímpia, São Paulo – SP

Data de inauguração: 1 de fevereiro de 2024

Horário de funcionamento: Domingo a quinta-feira, das 11h30 às 22h30, sextas-feiras e sábados, das 11h30 às 23h

– Madero Burger Vila Mariana – Endereço: Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 379 – Vila Mariana, São Paulo – SP

Data de inauguração: 2 de fevereiro de 2024

Horário de funcionamento: Domingo a quinta-feira, das 11h30 às 22h30, sextas-feiras e sábados, das 11h30 às 23h