Novos Mercedes-Benz Classe C C 200 e C 300 no Brasil – Novidades nas vitrines

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil passa a oferecer os modelos da Classe C na linha 2025. Disponíveis nas versões C 200 e C 300, o sedã da marca alemã traz como destaque o acabamento esportivo AMG Line em combinação com interior mais luxuoso e conectado. Os novos Classe C podem ser encomendados em todas as concessionárias da fabricante no país com pronta-entrega e preços de R$ 384.900 para o C 200 e R$ 445.900 para o C 300. O novo modelo inaugura também o novo showroom nas concessionárias Mercedes-Benz brasileiras. E os Classe C passam a oferecer o pacote de funcionalidades e conectividade “Digital Extras” (nova nomenclatura para o “Mercedes me”, mantendo todos os serviços digitais), com o carro sempre online e atualizado.

Por meio de um aplicativo de celular, o motorista pode abrir e fechar as portas, detectar eventuais colisões e tentativas de furto, determinar zonas máximas de uso em um serviço de “valet”, receber atualizações de softwares online e agendar manutenções de forma automática e digital. Lançado no Brasil no ano passado, o serviço oferece mais de 30 funcionalidades, destacando chamada de emergência – se um acidente for detectado, o serviço aciona automaticamente a central de atendimento global, localizada na Espanha, que avisa a polícia ou os bombeiros no Brasil –, diagnóstico remoto – analisa o desgaste em peças e componentes e encaminha a uma concessionária –, atualizações remotas de software – com dados de trânsito em tempo real – e sistema de entretenimento Mercedes-Benz User Experience (MBUX).

Os modelos da nova Classe C são dotados de tecnologia híbrida leve (MHEV), incluindo um gerador de partida integrado de segunda geração (ISG) e um sistema elétrico de bordo de 48 volts. O novo C 200 tem motor 1.5 turbo de 204 cavalos a 6.100 rotações por minuto e 30,5 kgfm de 1.800 a 4 mil giros, com aceleração de zero a 100 km/h em 7,3 segundos e velocidade final de 246 km/h, enquanto o novo C 300 tem propulsor 2.0 turbo de 258 cavalos a 5.800 rpm e 40,5 kgfm de 2 mil a 3.200 giros, com aceleração em seis segundos e máxima de 250 km/h. O sistema de propulsão eletrificada trabalha em conjunto com o câmbio automático de 9G-Tronic de 9 marchas. Os dois modelos têm dimensões idênticas, com 4,75 metros de comprimento, 2,03 metros de largura, 1,43 metro de altura e 1,86 metros de distância de entre-eixos, 455 litros de capacidade no porta-malas, peso de 1.650 no C 200 e 1.675 no C 300 e rodas de 19 polegadas em ambos.

O novo C 200 tem como itens de série pacote de estacionamento Parktronic com câmera de ré, alarme antifurto e proteção Urban Guard, pacote de iluminação interior, luz de projeção do logo e soleira iluminada, assistentes de distância ativa Distronic, de manutenção de faixa e de ponto cego, proteção de pedestres, MBUX com carregamento sem fio para celulares e integração também sem cabos para Apple CarPlay e Android Auto, Advanced Sound System com nove alto-falantes e 225 Watts, teto solar panorâmico, retrovisores externos rebatíveis eletricamente e função anti-ofuscante e faróis full-leds com comutação da luz alta. O C 300 adiciona assentos dianteiros revestidos em couro/napa, faróis com tecnologia Digital Light, Head-Up display (com as principais informações de desempenho do carro projetadas no para-brisa), MBUX com navegação e realidade aumentada, Burmester Surround Sound System 3D com 15 alto-falantes e 710 Watts, câmera de estacionamento 360 graus, Pacote Night de acabamento externo, pacote Driving Assistance, assistente ativo de direção e suporte para manobras evasivas.Com objetivo de melhorar a experiência do cliente em todos os seus pontos de vendas no Brasil, a Mercedes-Benz está aperfeiçoando o programa MAR20X, criado em 2018, com um conjunto de definições para facilitar processos nas concessionárias em uma jornada única com a marca, igual em todos os países que a fabricante da estrela de três pontas atua. Seja no momento da compra, para tirar dúvidas do funcionamento de equipamentos, aquisição de peças de reposição, ter acesso a itens da loja do MB Collection ou serviços de manutenção, o cliente é atendido em um ambiente compartilhado entre as áreas de vendas e de pós-venda. “Nossa rede de concessionárias está preparada para oferecer as melhores experiências para nossos clientes, seguindo os mesmos padrões dos principais mercados”, assegura Marcelo Calonga, diretor de Desenvolvimento de Rede da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.