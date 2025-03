Novos integrantes do primeiro escalão tomam posse em São Caetano

O prefeito de São Caetano do Sul, Tite Campanella, empossou os novos integrantes do primeiro escalão do governo. O ato foi realizado nesta sexta-feira (14/3), no Espaço Municipal das Telhas, no Bairro Cerâmica.

A Secretaria da Saúde passa a ser comandada pela médica Adriana Berringer, que substitui Marisa Catalão, nova presidente da Fundação Pró-Memória. Já Gustavo Buzo deixa a chefia de Gabinete para assumir a Controladoria Geral do Município, antes ocupada por Estela Bonjardim, agora nomeada pró-reitora de Ensino a Distância da USCS. Além disso, o vereador Bruno Vassari reassume a chefia de Gabinete, enquanto Igor Cavelagna assume seu mandato parlamentar.

De acordo com Tite Campanella, as reformulações visam tornar a gestão ainda mais eficiente. “A cidade é um organismo vivo e nós, gestores, precisamos sempre pensar em pessoas que possam contribuir com a administração, aperfeiçoando a dinâmica da gestão. Confio imensamente na minha equipe e tenho a certeza de que apresentaremos resultados muito positivos em breve”, destacou.

A cerimônia contou com a presença do deputado estadual Thiago Auricchio, vereadores e secretários municipais.

Perfil dos novos nomeados

Saúde

Adriana Berringer Stephan é médica, formada pela Faculdade de Medicina do ABC, com especializações em Cirurgia Geral e Endoscopia. Tem 32 anos de carreira e já ocupou cargos como diretora de Saúde de São Caetano (2017 a 2020) e presidente da Fundação do ABC (2020 a 2022).

Fundação Pró-Memória

Marisa Catalão Campozana é formada em Serviço Social, com especialização em Gerontologia Social e Administração Hospitalar, além de um MBA em Gestão Pública. Foi secretária de Assistência e Inclusão Social, chefe de Gabinete e coordenadora de Políticas Públicas Gerontológicas, antes de assumir a Secretaria de Saúde.

Chefia de Gabinete

Bruno Vassari é formado em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo e pós-graduado em Direito Tributário pela PUC São Paulo. Foi chefe de Gabinete da Prefeitura de 2019 a 2024 e eleito vereador no ano passado.

Controladoria Geral

Gustavo Buzo é formado em Direito pela FAAP, tem pós-graduação em Direito Administrativo pela Fundação Getúlio Vargas e ingressou na Prefeitura em 2017. Foi assessor na Secretaria de Assuntos Jurídicos, secretário de Planejamento em 2024 e chefe de Gabinete em 2025.