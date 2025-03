Novos desdobramentos em ‘Mania de Você’: Iberê e o mistério de Julius Eyer

No episódio desta terça-feira (4) da novela “Mania de Você”, exibida pela TV Globo, um clima tenso envolve os personagens principais, especialmente Iberê. O personagem, que se encontra sob a pressão do olhar intimidador de Mércia, comunica a Luma e Mavi que não conseguiu obter informações sobre Julius Eyer, mantendo um ar de mistério em torno da situação.

Em um desdobramento surpreendente, Iberê decide propor casamento a Lorena após receber uma considerável quantia de dinheiro. Esta proposta ocorre no contexto de uma transação com Mércia, que aparentemente tenta silenciar Iberê ao oferecer-lhe um pagamento substancial.

No entanto, a trama revela que o silêncio do personagem pode não durar por muito tempo. Em capítulos futuros, Iberê planeja compartilhar todas as informações que possui com Luma, uma decisão que o coloca em rota de colisão com Molina. As consequências dessa revelação são severas e culminam na tragédia: Iberê se torna alvo da ira de Molina, levando a uma reviravolta chocante ao seu destino final.

A novela continua a capturar a atenção do público com suas reviravoltas dramáticas e intrigas complexas, prometendo mais surpresas nas próximas semanas.