Novorizontino vence Avaí, cola no G-4 e mantém o Santos na liderança da Série B

O torcedor do Santos teve motivos para comemorar nesta segunda-feira, mesmo sem o time entrar em campo. Com a missão de secar, os torcedores santistas viram o Novorizontino vencer o Avaí, por 1 a 0, nesta segunda-feira, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). O resultado manteve o time da Baixada Santista na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro ao fim da 14ª rodada.

Com a derrota, o Avaí seguiu com 23 pontos, agora em quarto lugar. O Santos lidera com 25, empatado com o América-MG, levando vantagem no número de vitórias: 8 a 7. Quem também vibrou foi o torcedor do Novorizontino, que viu o time “pegar o elevador”, sair da nona colocação e aparecer em quinto lugar, com 22, na cola do G-4, a zona de acesso à primeira divisão.

O Avaí começou a partida tentando fazer pressão na defesa adversária. Giovanni pegou a sobra fora da área e obrigou Jordi a espalmar. Aos poucos, o Novorizontino foi equilibrando as ações, principalmente pelos lados do campo. Quase Tiago marcou contra, ao tentar cortar o cruzamento de Rodolfo.

Os donos da casa buscavam explorar a velocidade de Higor, que saiu cara a cara e Jordi fez mais uma boa defesa. Na reta final, o time paulista foi mais efetivo. Eduardo bateu cruzado, César deu rebote e Rodolfo abriu o placar, aos 42 minutos. O Novorizontino por pouco não ampliou, mas a falta de Fabrício Daniel parou no travessão.

A segunda etapa começou disputada, com os times não tirando o pé na hora das divididas. Atrás do placar, o Avaí acelerava as jogadas e pecava na hora da conclusão, se precipitando na hora de definir. Estratégico, o Novorizontino trocava passes e explorava os espaços, principalmente com lançamentos longos.

Os erros nas tomadas de decisões foram tirando a paciência do torcedor, ainda mais quando os visitantes acertaram as linhas e se fechou totalmente na defesa. Na reta final, na blitz avaiana, Jordi operou um milagre, defendendo uma cabeçada de Garcez, praticamente de dentro do gol.

O Avaí volta a campo no próximo domingo, às 16h, quando visita o Vila Nova, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Já o Novorizontino atua no sábado, às 15h30, contra o Guarani, em casa, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 0 X 1 NOVORIZONTINO

AVAÍ – César; Marcos Vinícius, Tiago, Gustavo Vilar e Mário Sérgio; Judson (Pedro Castro), Willian Maranhão, João Paulo (William Pottker) (Ademilson) e Giovanni (Gaspar); Garcez e Hygor (Pedrinho). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

NOVORIZONTINO – Jordi; Luisão, Rafael Donato (Renato) e Patrick; Eduardo, Geovane, Marlon (Neto Pessoa) e Reverson; Waguininho (Rodrigo Soares), Fabrício Daniel (Lucca) e Rodolfo (Willian Farias). Técnico: Eduardo Baptista.

GOL – Rodolfo, aos 42 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Giovanni, Tiago, João Paulo, Pedrinho e Marcos Vinícius (Avaí); Rafael Donato (Novorizontino).

ÁRBITRO – André Luiz Policarpo Bento (MG).

RENDA – R$ 91.680,00.

PÚBLICO – 5.820 torcedores.

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).