Novorizontino surpreende Santos

Pelo Campeonato Paulista, o Santos, líder do Grupo A e já classificado à próxima fase, recebeu o Novorizontino na Vila Belmiro e acabou derrotado por 2 a 1. A equipe do interior fez um grande primeiro tempo, abrindo 2 a 0 com gols de Neto Pessoa e Rômulo.

No segundo tempo, o Peixe conseguiu diminuir com Diego Pituca, mas não foi o suficiente para evitar a segunda derrota na competição.

O Santos soma 19 pontos no Grupo A, enquanto o Novorizontino, com o triunfo, passou o São Paulo e assumiu a liderança do Grupo D, com 15 pontos (com um jogo a mais do que o Tricolor).