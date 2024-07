Novo trem da Linha 15-Prata é entregue ao Metrô, na China onde foi fabricado

Nesta quarta-feira (3), o primeiro dos novos trens da Linha 15-Prata foi entregue ao Metrô, em cerimônia realizada na cidade de Wuhu, na China, onde foi fabricado. Agora será iniciado o processo de envio da composição que deve chegar ao Brasil até outubro, por meio de navio que embarcará do Porto de Shanghai com destino a Santos.

Este é o primeiro de um lote de 19 trens encomendado pelo Metrô ao Consórcio CEML, responsável pela construção da via da Linha 15, fabricação de trens e implantação de sistemas. Os trens estão sendo produzidos pela PATS, uma joint-ventura entre a Alstom e a CRRC. Os demais serão entregues gradativamente até 2026.

Ao chegar ao Brasil, a composição inicia o processo de testes dinâmicos e estáticos, além dos protocolos para a obtenção do certificado de segurança. Esses trens são similares, em layout e funcionalidade, aos já utilizados na Linha 15, contando com sete carros (vagões) com passagem entre eles, sistemas de telecomunicações, de gestão inteligente de energia, de monitoramento por câmeras, iluminação LED e mapa dinâmico.

A encomenda vai atender a expansão da Linha 15-Prata, que está em execução pelo Metrô, com a construção das estações Boa Esperança e Jacu Pêssego, no sentido leste, além da estação Ipiranga, no sentido oeste.