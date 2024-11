Novo Sistema de Alerta do RS Enviará Mensagens para Celulares Durante Emergências Naturais

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul está testando um novo sistema de alerta para desastres naturais severos, que será oficialmente implementado em todo o estado a partir de 4 de dezembro. A ferramenta, conhecida como cell-broadcast, visa aprimorar a comunicação em situações de emergência, emitindo alertas diretamente para celulares dentro da área afetada, independentemente de estarem cadastrados no município.

Neste sábado, uma demonstração do sistema ocorre em 36 municípios gaúchos. Durante o teste, os celulares vibrarão e emitirão um sinal sonoro contínuo de dez segundos. Uma mensagem de texto aparecerá na tela e só desaparecerá após ser visualizada. Este sistema opera mesmo em aparelhos em modo silencioso ou sem créditos.

O cell-broadcast é parte de um conjunto maior de sistemas para mitigar desastres, que inclui sirenes e mensagens SMS. O primeiro envio ocorrerá às 15h para cidades como Alegrete e Uruguaiana, seguido por outras localidades às 15h05. Em agosto, um projeto-piloto foi realizado em cidades das regiões Sul e Sudeste, demonstrando a eficácia do sistema em áreas propensas a enchentes.

A Anatel destaca que esta implementação é crucial para melhorar a resposta a desastres naturais. Quando totalmente operacional, os alertas informarão sobre riscos específicos como inundações e enxurradas. O ministro Waldez Góes enfatiza que os municípios devem ter planos de contingência adequados, incluindo rotas de fuga e abrigos.

Inicialmente, os estados do Sul e Sudeste gerenciarão os alertas. Após ajustes necessários, o controle será transferido para os municípios, garantindo uma resposta local mais eficaz. Esta iniciativa representa um avanço significativo na proteção das populações contra desastres climáticos extremos.