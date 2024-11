Novo single de Giana conquista o público com clipe com estética cinematográfica e narrativa intensa

O novo single da cantora e compositora paranaense Giana, “fevereiro, 2023.”, rapidamente conquistou o público. Com uma melodia minimalista e intensa, a faixa lançada na última semana mergulha nas complexas emoções de um relacionamento à beira do fim, com composição da própria artista ao lado de Lucas Vivot e Thalles Horovitz.

“Dar vida ao clipe de ‘fevereiro, 2023.’ foi um desafio, pois mostramos um lado mais cru e profundo da Giana, algo que poucos conhecem”, afirma a diretora Gabriela Grafolin, que ao lado do co-diretor e diretor de fotografia Pedro Maciel, buscou trazer a profundidade emocional necessária para que o registro audiovisual tivesse tanto impacto quanto a música. “A música conta uma história tão íntima e especial que fazer em película foi quase inevitável. Além de ser uma escolha artística, foi uma decisão pessoal”, afirma Gabriela.

Com roteiro de Gabriela e Giana, o videoclipe se passa em uma casa onde cada canto é repleto de memórias, objetos e detalhes que remetem a um relacionamento vivido naquele espaço. A narrativa visual explora a luta interna de Giana para se desvencilhar das lembranças que insistem em retornar. Para a diretora, o cenário representa a incapacidade de “organizar” essa confusão emocional, uma luta entre o desejo de seguir em frente e o peso das memórias.

Na construção desse ambiente, objetos ganham vida própria, como o copo que cai sozinho e a torneira que se abre sem toque, transmitindo a ideia de que as lembranças são tão vivas quanto Giana. O movimento espontâneo dos objetos reforça o conceito de que o passado, muitas vezes, se faz presente e difícil de ser ignorado, criando uma atmosfera de saudade e inquietação. “O final, como a própria memória, permanece em aberto”, define Gabriela.

O público não poupou elogios nos comentários do videoclipe, que já acumula 150 mil reproduções. “O visual disso tá espetacular, cores lindas, estética impecável, música atacando os feels!”, comentou um fã. Outro seguidor exaltou: “Adorei a estética, a qualidade de filmagem diferente e a letra”.

Com esse novo lançamento, Giana reafirma seu talento como uma das novas promessas do pop nacional, conectando-se profundamente com seu público e trazendo à tona a beleza e a dor das memórias vivas. “fevereiro, 2023.” chega após o sucesso do single anterior, “Me Deixa Viver”, que marcou o retorno triunfante da cantora paranaense ao cenário musical.

Atualmente com 24 anos e mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, Giana trilha uma trajetória marcada por letras honestas e uma crescente presença nas plataformas digitais. A artista domina diversos instrumentos como bateria, piano, cajón, guitarra e baixo, e nos últimos anos passou por palcos renomados como o Rock in Rio e o Festival de Cannes, além de ter seu potencial reconhecido por nomes como Marília Mendonça, Billie Eilish e Teddy Swims.