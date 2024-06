NOVO Santo André escolhe nome histórico da cidade para vice de Coronel Sardano

Com resgate de um sobrenome famoso na cidade, o partido NOVO de Santo André anuncia que o médico Dr. José Luiz Colleoni foi escolhido para ser pré-candidato a vice-prefeito. Com o anúncio, a sigla define que terá chapa puro-sangue, tendo o vereador Coronel Edson Sardano como pré-candidato na disputa à principal cadeira na Prefeitura municipal.

Diante da decisão, caem por terra os rumores que davam como certo o ingresso do parlamentar do NOVO no projeto de Gilvan Jr., como vice na chapa do PSDB.

Dr. José Luiz Colleoni construiu uma carreira sólida como médico ortopedista ao longo das três décadas na profissão, seguindo a exemplo de seu pai, Nelson Colleoni, que foi um importante médico da região e pioneiro da disciplina de medicina do trabalho, com título de professor emérito da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC).

Seu avô, o comerciante Ramiro Colleoni, dá nome a uma das principais avenidas da cidade, que liga a avenida Pereira Barreto ao Centro, e teve grande importância para o município, viabilizando a vinda do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) em 1962, inserindo, assim, a mão de obra qualificada na região.

“Fiquei muito feliz e empolgado com o convite do partido e do Sardano. É um desafio enorme, mas estou bastante motivado para levar adiante o legado da minha família de bons serviços prestados aos moradores de Santo André”, disse o pré-candidato do NOVO a vice-prefeito da cidade.

Sempre dedicado à área de cirurgia do joelho e medicina esportiva, Dr. Colleoni dedicou 20 anos de sua carreira profissional ao serviço, coordenando o Grupo de Cirurgia do Joelho no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, em parceria com a FMABC, atendendo e operando milhares de pacientes pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e contribuindo na formação de diversos residentes.

Atualmente é sócio proprietário na clínica ortopédica Otur, cordenador de equipe no hospital Brasil Mauá e no São Luiz São Caetano e atende também em consultório particular.

Segurança e Saúde

Anunciado em março como pré-candidato do NOVO ao Paço andreense, Coronel Edson Sardano, por sua vez, tem longa história na área da segurança e na política do município. Em seu terceiro mandato como vereador da cidade, Sardano havia ocupado o posto de secretário de Segurança Cidadã, nos períodos de 2001 a 2003, 2017 a 2019 e 2020 a 2022.

“Tenho 46 anos de vida pública com a ficha limpa, tenho currículo e experiência o suficiente para não precisar de padrinhos políticos, meus compromissos são apenas com a cidade e com a minha consciência”, ressalta Sardano.

Para o presidente do partido NOVO em Santo André, Paulo Proieti, a chapa puro-sangue oferece soluções para duas das principais demandas da cidade no momento: Saúde e Segurança.

“O NOVO respeita a cidade! Selecionamos os melhores candidatos, temos um especialista em segurança e um especialista na saúde. Se os outros partidos utilizassem o mesmo critério de competência, certamente os nomes apontados seriam outros. O eleitor está notando que, para continuar avançando, precisamos de um comandante com currículo e experiência, por isso temos crescido nas pesquisas”, afirmou Proieti.