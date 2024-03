Novo programa traz jornada de 10 meses para acelerar os negócios de microempreendedores

Já estão abertas as inscrições para a primeira edição do Decidindo para Crescer. Iniciativa realizada pela Aventura de Construir (AdC) em parceria com o Instituto SYN, o programa busca acelerar e fortalecer os negócios de 40 microempreendedores que moram em comunidades periféricas de São Paulo e Santo André.

Visando um impacto profundo e duradouro, o programa irá acompanhar 40 microempreendedores em uma jornada de capacitação, planejamento e crescimento ao longo de 40 semanas. Além disso, o foco principal do Decidindo para Crescer será aprimorar as competências em gestão e tomada de decisão dos participantes, habilidades cruciais para o sucesso nos negócios.

As inscrições podem ser feitas por meio de formulário online, disponível em: https://linktr.ee/institutosyn. Neste primeiro ano serão contemplados empreendedores localizados nos entornos dos Shoppings D, Cidade São Paulo, Grand Plaza e Tietê Plaza, administrados pela SYN. No total, a ação abrange as regiões de Pirituba, Pari, Canindé, Brás e região central da capital paulista, além da cidade de Santo André.

Alexandre Nunes, analista de responsabilidade social do Instituto SYN, explica que a iniciativa faz parte do compromisso do instituto em gerar oportunidades de emprego e renda nas regiões do entorno dos shoppings que são administrados pela SYN.

“A parceria do Instituto SYN com a Aventura de Construir já é de longa data, pois a gente percebe o trabalho sério e comprometido dessa OSC. A equipe tem muita experiência e realmente a preocupação com cada empreendedor, o que permite gerar impacto positivo e a transformação na vida dos participantes”.

Silvia Caironi, presidente e coordenadora geral da Associação Aventura de Construir, parabeniza o comprometimento do Instituto SYN por continuar e ampliar esta parceria tão frutífera.

“Na vida os momentos de tomada de decisão são aqueles nos quais se coloca em jogo toda a nossa bagagem de conhecimentos, experiências, profissionalismo, humanidade e, ao mesmo tempo, se tornam oportunidades de profundos aprendizados. Nestes anos de trabalho juntos com o ISYN aprendemos como os microempreendedores de baixa renda e alta vulnerabilidade têm a necessidade de serem fortalecidos e acompanhados neste processo. Assim nasce o ‘Decidindo para crescer’”.

Jornada Decidindo para Crescer

A metodologia do programa inicia com um diagnóstico que considera a realidade individual e coletiva dos microempreendedores para entender os desafios e oportunidades que cada negócio enfrenta.

Em seguida, o grupo participa de capacitações e assessorias individuais e coletivas para o desenvolvimento de cada plano de negócios. O objetivo também é incentivar o protagonismo nas decisões críticas e reforçar a capacidade de liderança e gestão de cada empreendedor. É nessa etapa que os empreendedores também definem escopo, mercado de atuação e estrutura de logística e finanças.

A fase 3 consiste em uma banca de apresentação do plano de negócios. No total serão oito projetos contemplados no Edital Capital Semente, que destinará premiação em dinheiro para acelerar os negócios que obtiverem as maiores pontuações.

Além disso, o programa visa a formação de uma comunidade de microempreendedores que se apoiam mutuamente, compartilhando conhecimentos, recursos e experiências em todas as etapas.

Impacto social

O Decidindo para Crescer não é apenas uma iniciativa de desenvolvimento econômico. É também um projeto de transformação social, alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. No total, o projeto engloba 6 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS): Erradicação da Pobreza (ODS 1), Educação de Qualidade (ODS 4), Igualdade de Gênero (ODS 5), Trabalho Decente e Crescimento Econômico (ODS 8), Redução das Desigualdades (ODS 10) e Parcerias e Meios de Implementação (ODS 17).

“O desenvolvimento deste projeto reafirma o nosso compromisso com a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e sustentável”, finaliza Claudia Alcantara, Coordenadora de Projetos Sociais da Aventura de Construir.

Deseja embarcar nessa jornada empreendedora? Inscreva-se em: https://linktr.ee/institutosyn