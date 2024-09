Novo prédio mais alto de SP terá 219 metros de altura na zona sul

Um novo edifício deve se tornar o mais alto da cidade de São Paulo. Caso a previsão da construtora responsável pela obra se cumpra, isso ocorrerá até o final do ano que vem.

Será o Paseo Alto das Nações, um complexo imobiliário em construção em Santo Amaro, às bordas da marginal do Pinheiros, na zona sul. Uma das três torres do empreendimento terá 219 metros de altura, superando os 172 metros do edifício Platina 220, atual prédio mais alto da capital, no Tatuapé.

O complexo já foi parcialmente inaugurado. Hoje já estão abertos shopping – de 5 mil m² e 40 lojas – e a primeira das três torres, que mescla apartamentos residenciais e escritórios prédio, e tem 113 metros.

A torre mais alta da cidade, totalmente comercial, terá 39 andares.

No topo do arranha-céu, a incorporadora prevê construir uma caixa de vidro suspensa, que servirá de mirante – semelhante à que existe sobre o Vale do Anhangabaú. A caixa de vidro do Alto das Nações será maior, com aproximadamente 16 m², e capacidade para suportar 300 kg/m².

Quando todo o complexo for concluído, terá um total de 320 mil m² de área construída nos três edifícios. Isso só ocorrerá até no final de 2026, quando deve ser concluída a torre residencial, com 38 andares e 216 apartamentos, segundo a Carrefour Property, que administra o empreendimento.

Além disso, o complexo já tem um parque de 32 mil m² de área verde, de onde inclusive é possível acessar a estação Granja Julieta da linha de trem 9-esmeralda.

O terreno está entre as avenidas Nações Unidas e Cecília Lottenbergm que faz parte do complexo viário Berrini-Chucri Zaidan, eixo conhecido por ter se tornado um dos maiores vetores de crescimento imobiliário das últimas décadas na capital.

A verticalização na capital foi estimulada nas últimas revisões do Plano Diretor, lei que orienta o crescimento da cidade e estabelece regras gerais para a construção de edifícios. A legislação estimula a construção de prédios mais altos ao redor de estações de metrô, trem e corredores de ônibus.

Numa revisão do Plano Diretor aprovada no ano passado, as áreas onde é possível construir grandes torres foram expandidas.

A velocidade com que o prédio mais alto da capital foi superado demonstra a fase de grande expansão imobiliária na cidade. Quando for concluído, o Paseo Alto das Nações deve encerrar um período de quatro anos em que o Platina 220 foi o recordista da cidade.

Antes disso, o Mirante do Vale, no centro, foi o prédio mais alto da cidade por mais de cinco décadas.

O assunto voltou à tona nas eleições municipais deste ano após a proposta, do candidato Pablo Marçal (PRTB), de se construir o edifício mais alto do mundo, com um quilômetro de altura, na região sul de São Paulo. O projeto é considerado inviável por especialistas com a atual legislação de urbanismo.