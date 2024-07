Novo Peugeot E-2008 – Para mostrar a cara

O novo Peugeot E-2008 está desembarcando no Brasil. Fabricado na Espanha, o utilitário esportivo compacto 100% elétrico chega em sua linha 2025 ao Brasil com a nova identidade visual da família do SUV compacto, que em agosto lançará suas versões flex, importadas da Argentina. Lançado no Brasil em novembro de 2022, o E-2008 será comercializado em versão única GT, com seis opções de cores externas, as metálicas Preto Perla Nera, Cinza Selenium, Cinza Artense, Azul Vertigo e Vermelho Elixir e a perolizada Branco Okenite. Ainda não divulgado, o preço deve ficar abaixo de R$ 250 mil.

Para a Peugeot, a chegada do novo 2008 – a apresentação da nova configuração a combustão está prevista para o próximo mês, vinda da Argentina e com o mesmo design mostrado na Europa no ano passado – representa mais um movimento revolucionário da marca, sendo o primeiro veículo a ostentar no Brasil a mais atual identidade da fabricante francesa, pertencente ao Grupo Stellantis. A grade “bodycolor” – com as entradas de ar bloqueadas nas cores da carroceria na variante elétrica – traz o novo logotipo da Peugeot e é um dos elementos de destaque do novo E-2008. O elétrico adota a nova assinatura luminosa, caracterizada por três garras verticais integradas, somando-se aos faróis full-led, salientando o efeito felino do carro. A assinatura luminosa também ganhou novas definições na traseira, com a introdução de lanternas em leds que reinterpretam as três garras do leão. O conjunto de luzes de ré e os piscas são igualmente em leds.

O “lettering” “Peugeot” se destaca na traseira, e a identificação da versão 100% elétrica é feita por meio de um monograma com a letra “E” seguido da nomenclatura “2008”, com novo tipo de letra, completado com o badge “GT”. As rodas do novo E-2008, diamantadas e com 18 polegadas, misturam um design sofisticado com um acabamento escurecido para conferir um toque de esportividade, de acordo com a fabricante francesa. Apesar de o visual do novo E-2008 ser mais robusto, o SUV mantém as dimensões compactas – 4,30 metros de comprimento, 1,98 metro de largura, 1,55 metro de altura e 2,60 metros de distância de entre-eixos –, com capacidade de 434 litros no porta-malas.

Elemento-chave dos atuais interiores dos modelos da marca, o Peugeot i-Cockpit provocou uma forma diferente de se dirigir na questão da posição do motorista. Com mais de dez milhões de unidades vendidas na última década, o sistema foi modernizado para o novo 2008. O volante compacto é uma das principais características do Peugeot i-Cockpit. Revestido em couro e com costura em verde, o volante Sport Drive ostenta o novo logotipo da marca ao centro e o novo emblema “GT” em sua base, alojando ainda os comandos do sistema de multimídia e de volume e voz. O painel de instrumentos com tela de 10 polegadas digital tem novo design de telas e é totalmente personalizável, permitindo a organização e disposição das informações de acordo com as preferências do motorista.

No centro do painel está o sistema de entretenimento Peugeot i-Connect, com tela “touchscreen” de 10,3 polegadas de alta definição. Conforme a Peugeot, as respostas são semelhantes às de um smartphone, com a multimídia tendo uma experiência de uso mais intuitiva. Entre as novidades no E-2008 repaginado está o espelhamento sem fio de Apple CarPlay e Android Auto. Para garantir acesso mais rápido, a Peugeot configurou as teclas semelhantes às de um piano, localizadas logo abaixo da tela central.

O novo 2008 elétrico é 15% mais potente em relação ao modelo anterior, passando de 136 cavalos (100 kWh) para 158 cavalos (116 kWh), com torque de 26,4 kgfm, enquanto a capacidade da bateria subiu de 50 kWh para 54 kWh. Já a autonomia cresceu para 261 quilômetros (era de 250 quilômetros), de acordo com Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro. Para o reabastecimento, o novo E-2008 conta com um carregador monofásico de 11 kW (o anterior era de 7,4 kW), permitindo uma recarga de até 80% em 30 minutos, em estações de 100 kW. O SUV elétrico é recarregado totalmente a partir de carga zero em seis horas em estações “comuns” ou residenciais. O modelo conta com seletor de funções e-Toggle e três modos de condução: “Eco”, “Normal” e “Sport”. O carro preserva o “B Mode”, conhecido popularmente como “one pedal”, com o motorista utilizando apenas o acelerador para andar, recarregar e diminuir a velocidade, ideal para o trânsito das grandes cidades.

O novo E-2008 conta com vários itens de ajuda na condução e na segurança, como freios com ABS e distribuição eletrônica de frenagem, cintos de segurança de três pontos para todos os passageiros, sistema Isofix para fixação de cadeirinhas infantis, seis airbags (dois dianteiros, dois laterais e dois de cortina), Hill Assist e freio de mão com acionamento elétrico. O novo E-2008 traz de série o Peugeot Driver Assist, um pacote de dispositivos de auxílio ao motorista com ampliação da proteção tanto para quem está a bordo quanto para outros carros, ciclistas e pedestres. O pacote acrescenta alertas de ponto cego e de colisão, frenagem de emergência automática, comutação de farol alto, reconhecimento automático de sinalização de velocidade, detector de fadiga, piloto automático inteligente (ACC) e alerta e correção de permanência em faixa.