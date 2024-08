Novo Peugeot 208 – No rastro dos tempos de glória

A fábrica da Stellantis de El Palomar, na Argentina, já está produzindo as versões totalmente reestilizadas do Peugeot 208, que serão lançadas ainda este ano no mercado brasileiro. “Carro-chefe” de vendas da marca francesa na América Latina, na Europa e no Brasil desde que foi lançado, em 2012, o hatch compacto é oferecido no mercado brasileiro atualmente nas configurações Like e Style, com motor tricilíndrico 1.0, e Roadtrip, com o 1.6 de quatro cilindros – ambos aspirados – e Allure, Style e Griffe com o tricilíndrico 1.0 turbinado T200, as três últimas lançadas no ano passado. Com a reestilização, a segunda geração do 208 assume agora na América do Sul o design e o novo padrão de estilo da marca do leão, já em vigor na Europa desde 2023.

No mercado brasileiro, as variantes topo de linha continuarão sendo as três com o motor T200 – que empurra versões dos Fiat Strada, Pulse e Fastback, o Peugeot 2008 (recentemente lançado no país com as mesmas mudanças promovidas agora no 208) e o Citroën Aircross. Desenvolvido pela Stellantis, o T200 entrega 130 cavalos e 200 Nm (daí, o nome) ou 20,4 kgfm de torque, associado à transmissão automática do tipo CVT com 7 marchas simuladas. Embora seja fabricado em Betim (MG), o “powertrain” turbinado T200 “viaja” para a fábrica argentina, que recebeu investimento da Stellantis de US$ 270 milhões justamente para a produção dos novos 2008 e 208, para ser aplicado lá e voltando para o Brasil com o veículo completo. Essa é uma operação corriqueira do Grupo Stellantis, que reúne as marcas das antigas FCA (Fiat e Chrysler) e PSA (Peugeot e Citroën). Também devem continuar a ser vendidas no Brasil as versões de entrada Like e Style, com o 1.0 Firefly aspirado de até 75 cavalos de potência e 10,7 kgfm de torque com câmbio manual de 5 marchas. Já a Roadtrip com o propulsor aspirado 1.6 sairá de linha.

A Peugeot renovou o 208 com a identidade global da marca, com uma enorme grade frontal, o novo logotipo do leão “pendurado” na moldura de cima dela, com o nome “208” escurecido mais acima. Nos lados, as luzes de circulação diurna com um “dente de sabre” do modelo atual foram substituídas por três garras de felino de cada lado, dentro de um invólucro preto, exatamente como na versão europeia do hatch compacto. Nas opções mais caras, os faróis são em full-led. A traseira também replica a europeia, com uma faixa atravessando a tampa do porta-malas com as lanternas igualmente em três filetes cada uma em alusão à três garras. Nas variantes “tops”, o novo 208 tem iluminação automática, indicador de leitura e limite de velocidade, alerta de risco de colisão, frenagem de emergência automática, assistência de manutenção de faixa, rodas de liga leve de 17 polegadas diamantadas, câmara traseira de 180 Graus Park Vision, spoiler na tampa de trás e volante exclusivo com cobertura perfurada. Tudo espelhando o modelo europeu.

Nas opções mais caras, o hatch compacto terá o Peugeot i-Cockpit, um diferencial na experiência de dirigibilidade ao colocar o motorista praticamente “cercado” e próximo dos comandos e informações essenciais do carro. O i-Cockpit tem como base o Volante Sport Drive com as partes de baixo e de cima achatadas e o painel de instrumentos e o sistema de multimídia bem ao centro, ambos bem destacados, quase saltando aos olhos do motorista. Ainda dentro, o novo 208 oferece uma variedade de confortos, com o volante ajustável em altura e profundidade, tela sensível ao toque de 10 polegadas e conectividade sem fio com Apple CarPlay, Android Auto e Bluetooth. Conta também com novo carregador indutivo de 15W para smartphones e espelhos internos para o motorista e o passageiro da frente. As versões topo de linha oferecem climatização digital automática, enquanto as de entrada contam com ar-condicionado manual. Todas tem sistema keyless que garante abertura e fechamento do carro e partida com viva-voz.

O novo 208 manterá as dimensões externas, com 4,05 metros de comprimento, 1,96 metro de largura, 1,45 metro de altura e 2,53 metros de distância de entre-eixos, com 311 litros de capacidade no porta-malas e 1.102 quilos de peso. O 208 ainda tenta voltar ao seus tempos de glória em termos de vendas no Brasil de seus primeiros anos. De janeiro a julho de 2024, todas as variantes juntas do hatch compacto venderam 12.241 unidades, com média mensal de 1.720 carros. (com Daniel Dias/AutoMotrix)