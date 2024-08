Novo Peugeot 2008 – Para mostrar as garras

Com uma defasagem de quase dois anos com relação ao modelo apresentado na Europa e um investimento de US$ 270 milhões da Stellantis na fábrica de El Palomar, na Argentina, o novo SUV 2008 finalmente chega ao Brasil. Com a nova linguagem visual da Peugeot, o 2008 totalmente reestilizado desembarca no mercado brasileiro em três versões, partindo da Active, com preço de R$ 119.990, passando pela intermediária Allure, a R$ 129.990, e chegando à topo de linha GT, a R$ 149.990, disponíveis em cinco opções de cores para a carroceria: a perolizada Branco Nacré e as metálicas Preto Perla Nera, Azul Quasar, Cinza Artense e Cinza Selenium, esta exclusiva para a GT.

Todas as configurações do novo 2008 são equipadas com o motor turbo 200 – o T200 da Stellantis, que já está em variantes dos Fiat Strada, Pulse e Fastback e do Peugeot 208 – com 130 cavalos a 5.750 rotações por minuto abastecido com etanol (125 cavalos com gasolina) e torque de 20,4 kgfm a 1.750 rpm com os dois tipos de combustível. O propulsor se caracteriza por entregar desempenho e eficiência pelo uso de três cilindros, seguindo a tendência mundial de “downsizing”, de mais força em um conjunto mais leve. Traz turbocompressor com “wastegate” eletrônica, que se ajusta às demandas do acelerador de forma ativa, injeção direta de combustível, bloco 100% em alumínio e sistema MultiAir III, um controle mais flexível das válvulas de admissão.

No novo 2008, o T200 trabalha associado ao câmbio CVT de 7 marchas simuladas e três modos de funcionamento. No “Automático”, o conjunto se ajusta conforme a forma da condução do motorista, aliando desempenho sem comprometer a eficiência e o conforto. O “Manual” é voltado para o condutor assumir o controle das marchas, permitindo trocas sequenciais por meio da alavanca de câmbio ou nos “paddles shifters” localizados atrás do volante. Já o “Sport” sustenta uma tocada mais esportiva e dinâmica, atuando na direção (com assistência elétrica), no controle de estabilidade, no mapeamento do acelerador e alterando o tempo de resposta e de trocas de marchas.

O lançamento do novo 2008 representa a estreia no Brasil da atual identidade global de estilo da Peugeot. As novidades se iniciam pela assinatura luminosa, com três garras verticais que acomodam as luzes de circulação diurna (DRL) em leds integradas nas inserções do para-choque – a mesma novidade deve chegar ainda este ano ao hatch 208, também produzido na Argentina e comercializado no Brasil. Ao centro, está a grade frontal com o novo logotipo “Peugeot”, que pode receber tratamento em preto brilhante ou “bodycolor”, dependendo da versão, se estendendo até os faróis com o característico efeito felino da marca francesa. A assinatura luminosa também ganhou novas definições na traseira, com a introdução de lanternas em leds que replicam as três garras. Elas são interligadas por uma faixa em preto brilhante, na qual está estampado o “lettering” “Peugeot”. As luzes de ré e os piscas são igualmente em leds.

Na lateral, o destaque fica por conta das rodas de liga leve diamantadas de 17 polegadas. As maçanetas externas acompanham a cor do veículo em todas as configurações, enquanto as capas dos retrovisores são em preto brilhante, mesmo tratamento aplicado às barras de teto. Na GT, foi adicionado a capota biton em preto, o badge “GT” e um adesivo esportivo na coluna “C” (a de trás). A nomenclatura “2008” está na traseira em nova grafia. Apesar do visual mais robusto, o novo SUV compacto mantém as dimensões para poder circular com mais desenvoltura nos grandes centros urbanos. São 4,30 metros de comprimento, 1,77 metro de largura (1,99 metro com os espelhos), 1,54 metro de altura, 2,61 metros de distância de entre-eixos, 1.272 quilos de peso e 419 litros de capacidade do porta-malas.

A nova família do 2008 é equipada com o Peugeot i-Cockpit, desenvolvido pela marca francesa para ser um diferencial na experiência de dirigibilidade e que acomoda o motorista com o máximo de comandos posicionados para garantir acesso facilitado a todas as funcionalidades do carro. O i-Cockpit tem como base o Volante Sport Drive, compacto, de dimensões reduzidas e com base achatada para ajudar nas manobras e na dirigibilidade esportiva, o painel de instrumentos elevado para o condutor não desviar a atenção da estrada, a tela “touchscreen” localizada na linha de visão do motorista e a série de teclas de alternância, para permite acesso direto às principais funções do veículo.

As versões Active e Allure contam com painel digital 2D, novidade na gama Peugeot. Para a GT, o sistema adiciona painel digital 3D e tecnologia holográfica. No centro do painel está o inédito sistema de entretenimento Peugeot i-Connect, com uma tela “touchscreen” de 10,3 polegadas de alta definição. De acordo com a marca do leão, com respostas semelhantes às de um smartphone, a multimídia garante uma experiência de uso intuitiva. O sistema de multimídia tem ainda seis alto falantes, sendo dois tweeters, quatro entradas USB e espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. O interior é escurecido e com estilo esportivo, reforçado por detalhes cromados em alguns pontos, como nas maçanetas, nos frisos dos difusores de ar, no painel com revestimento que imita a fibra de carbono e no acabamento dos bancos variando de acordo com a configuração, podendo mesclar tecido e couro, revestimento 100% em couro ou Alcântara. A GT tem elementos exclusivos, como pedais esportivos, soleira com inscrição “Peugeot” em alumínio, tapetes com bordado “GT” e costura verde em detalhes internos e nos painéis de porta.

As três variantes do novo 2008 não têm opcionais, tendo como itens de série em todas elas freios com ABS com distribuição eletrônica de frenagem, programa eletrônico de estabilidade, acendimento automático das luzes de emergência após frenagem brusca, piloto automático e limitador de velocidade, cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes, sistema Isofix para fixação de cadeirinhas infantis, Hill Assist, freio de mão com acionamento elétrico, quatro airbags (dois dianteiros e dois laterais) e seis bolsas de segurança na GT, adicionando duas de cortina. A topo de linha acrescenta o Peugeot Driver Assist, com dispositivos de auxílio ao motorista, incluindo alerta de ponto cego – disponível também para a Allure – alerta de colisão, frenagem de emergência automática, comutação de farol alto, reconhecimento automático de sinalização de velocidade, detector de fadiga, piloto automático inteligente (ACC) e alerta e correção de permanência em faixa.