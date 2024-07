Novo oficializa aliança à pré-candidatura de Flávia Morando em São Bernardo 

O partido Novo oficializou, após votação por unanimidade na noite desta segunda-feira (29/07), apoio e aliança à pré-candidatura de Flávia Morando ao Paço de São Bernardo pelo União Brasil. Evento foi concretizado no plenarinho da Câmara Municipal e reuniu, além de Flávia e do prefeito Orlando Morando, todos os postulantes à vereança pela legenda.

A decisão foi aclamada pelos participantes da atividade. De acordo com aval da sigla, o Novo lançará chapa completa na disputa proporcional e, agora, integra formalmente a coligação de Flávia. Com o suporte definido, o projeto majoritário de Flávia tem quatro partidos no arco de alianças, incluindo o próprio União, bem como Republicanos e PRD.

Divulgação

“Uma imensa honra contar no projeto com esse time forte do partido, de potenciais nomes a vereador na coligação. Essa adesão importante engrandece ainda mais o nosso projeto por uma São Bernardo cada vez melhor para se viver, com mais qualidade de vida, no rumo do progresso, com políticas públicas para desburocratização, sem aumento de tributos, e que possam atrair investimento privado e estimular o empreendedorismo”, frisou Flávia Morando.

Durante o discurso, a pré-candidata a prefeita reforçou que a campanha vai incorporar as propostas do Novo ao plano de governo. Para selar as tratativas entre as partes, Flávia assinou carta de compromisso documentando a intenção de atender as sugestões levantadas pelo Novo ao programa.

Divulgação

Presidente do Novo na esfera municipal, Daniel Sanches reiterou que a aliança representa um grande momento para o partido e conecta projetos consolidados do mesmo campo político. “A esquerda e a falsa direita de São Bernardo não podem voltar a governar nossa cidade, que ainda tem muitos desafios, mas não pode regredir. A partir de agora vamos trabalhar para inserção de nossas ideias e propostas no plano de governo da nossa pré-candidata e seguir nossa jornada com muita firmeza para que São Bernardo possa contar com um time de vereadores do Novo”, assinalou o dirigente.