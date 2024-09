Novo nome da estação Jabaquara do metrô de SP homenageia Comitê Paralímpico Brasileiro

Um decreto assinado nesta quarta-feira (18) pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) alterou o nome da estação Jabaquara, da linha 1-azul do metrô, na zona sul de São Paulo, para Jabaquara-Comitê Paralímpico Brasileiro.

A assinatura ocorreu em uma cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo, para recepção de atletas brasileiros que disputaram os Jogos Paralímpicos de Paris.

Segundo o governo, a renomeação da estação é um reconhecimento da parceria com o comitê paralímpico na gestão do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), mantido pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também na zona sul.

O local, que teve o contrato de administração renovado recentemente por 35 anos, é usado pelo Time SP, que conta com 149 atletas de 16 modalidades.

“Este ato é apenas uma singela homenagem diante da inspiração que todos vocês nos trazem como exemplo”, afirmou Tarcísio aos atletas que participaram da cerimônia.

Com a oficialização do novo nome, o Metrô iniciou o processo de atualização da comunicação visual da estação, que inclui placas, mapas e avisos sonoros nas plataformas e nos trens.

Ao todo, cerca de 14 mil peças serão alteradas ao longo da rede, com as primeiras 20 já instaladas na estação Jabaquara, incluindo os totens de entrada.