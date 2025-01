Novo Mustang GT Performance manual terá edição limitada de apenas 200 unidades

A Ford divulgou hoje um teaser do novo Mustang GT Performance com transmissão manual, que será lançado em breve no Brasil. A foto destaca a placa numerada aplicada junto ao câmbio, revelando que ele será oferecido em edição limitada de apenas 200 unidades. Essa característica reforça a exclusividade do modelo, que promete ser disputado por colecionadores e fãs da direção esportiva.

O Mustang comemorou no ano passado seu 60º aniversário e também a liderança do segmento de carros esportivos no Brasil, com um crescimento de 95% nas vendas após o lançamento do GT Performance de sétima geração. A nova versão com transmissão manual chega para dar continuidade a esse sucesso, ampliando a galeria de modelos especiais do ícone.

Expressão máxima do “muscle car”, o Mustang combina o visual agressivo e esculpido com alta potência e tecnologias inovadoras de desempenho desenvolvidas para as pistas. A transmissão manual é mais um item que contribui para ele entregar uma experiência visceral e única, voltada para aqueles que têm paixão por dirigir e gostam de sentir o giro do motor sob “rédea curta”. Segundo a marca, outras informações e especificações do produto serão divulgadas mais próximo do lançamento.