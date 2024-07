Novo Mini Countryman SE no Brasil- Cresceu e eletrificou-se

O mais longo modelo feito pela Mini acaba de chegar ao Brasil, em sua versão 100% elétrica. O Countryman SE ALL4 debuta no mercado brasileiro – produzido em Oxford, Inglaterra – em duas opções, a Exclusive, com preço de R$ 294.990, e a Top, a R$ 339.990. Ambas têm dez opções de cores para a carroceria (Cinza Melting, Vermelho Chili, Verde British, Preto Midnight, Branco Nanuq, Azul Sunset, Azul Blasing, Cinza Legend, Azul Slate e Verde Smokey). Em relação à cor do teto, a Exclusive tem três escolhas (branco, preto ou da cor do veículo) e a Top acrescenta uma quarta, em prata. Quanto ao revestimento interno, a Exclusive pode ter a combinação de Vescin e tecido em preto ou cinza. Na Top, há três possibilidades – preto e Vescin Dark Petrol, marrom e Vescin Vintage Brown ou apenas Vescin Beige.

O Countryman cresceu em relação à variante a combustão, medindo agora 4,43 metros de comprimento (13,6 centímetros maior), 1,84 metro de largura (dois centímetros a mais), 1,64 metro de altura (ante 1,57 metro da anterior) e 2,69 metros de entre-eixos (também dois centímetros a mais). Como consequência direta, o Countryman elétrico oferece mais espaço para todos os ocupantes. Na prática, o motorista e o passageiro da frente ganham quase três centímetros de largura para os ombros e cotovelos. Atrás, há mais 2,5 centímetros na largura para os ombros. O porta-malas passa a ter 460 litros de capacidade (55 litros a mais que a geração anterior), crescendo para 1.450 litros com o banco traseiro rebatido.

As rodas têm 18 ou 20 polegadas e variam de acordo com a configuração. Para ambas, o design é inédito, sendo aerodinamicamente otimizadas, reforçando o caráter esportivo do Countryman SE. Na lateral, o desenho da coluna “C” (a traseira), com o logotipo “ALL4” estampado, apoia a linha do teto na parte de trás do veículo e faz com que o modelo pareça mais curto, embora não sendo. A traseira tem linhas mais “limpas”, para-choque com design robusto e lanternas em leds em posição vertical. De acordo com a Mini, forma e função caminham lado a lado no novo Countryman elétrico. O modelo teve sua aerodinâmica aprimorada em túnel de vento para melhorar sua eficiência para cortar o vento, resultando em um coeficiente aerodinâmico de 0,26 cx, enquanto o carro a combustão tem 0,31 cx. A título de balizamento, a média do coeficiente de um carro de passeio fica em 0,30 cx, em 0,40 cx em picapes e em 0,49 cx no antigo Fusca.

Dois motores elétricos com uma potência total de 306 cavalos e torque de 49,4 kgfm (instantâneo, como em todo elétrico) movem o Countryman SE, justificando o “sobrenome” ALL4. Segundo a Mini, o novo Countryman acelera de zero a 100 km/h em 5,8 segundos e pode chegar à velocidade máxima de 180 km/h, limitada eletronicamente. A fabricante britânica garante ainda que o novo modelo mantém o Go-Kart Feeling (algo como “sensação de estar dirigindo um kart”), assegurando um bom comportamento especialmente nos contornos de curvas mais rápidas. A bateria do Countryman SE tem um conteúdo energético de 66,45 kWh e possibilita até 320 quilômetros de autonomia, conforme o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro. Com capacidade de carregamento rápido de até 130 kW, pouco menos de 30 minutos são suficientes para carregar a bateria de 10% a 80%.

Uma das características mais cativantes em um Mini é seu interior, principalmente no visual oferecido ao motorista. E a marca se inspirou em suas origens para conferir ao novo Countryman um interior ergonômico e uso inteligente de espaço. O modelo mantém como principal destaque o enorme display redondo de 24 centímetros de diâmetro. A tela OLED tem alta resolução e é a mesma utilizada nos smartphones mais modernos. Compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, ela é responsável por reunir todas as informações do veículo, desde o painel de instrumentos até os sistemas de assistência ao motorista e entretenimento. Equipada com o novo Mini Operating System 9, todas as funções do veículo podem ser operadas intuitivamente por meio de toque ou pelo assistente de voz. Há ainda animações para entreter os ocupantes, com o sistema de som da versão topo de linha assinado pela Harman-Kardon.

Já pelo Mini Experience Modes, os ocupantes do novo Countryman podem experimentar um visual completamente distinto em todo o interior do carro por meio de gráficos de iluminação especiais em diferentes cores e padrões, enquanto o Mini Driving Sounds cria um ambiente futurista para a cabine, mudando o som emitido nas acelerações de acordo com o modo de condução selecionado. O design minimalista do cockpit fica evidente em uma barra de controle, posicionada logo abaixo da tela OLED. Ela reúne quase todos os controles físicos necessários para o funcionamento do carro, incluindo os comandos de funções, como o “D” (de driving), o “R” (de ré) e o “P” (de parking). Isso elimina a necessidade de um seletor de marcha e cria espaço no console central para porta-objetos, com os smartphones podendo ser armazenados em um grande compartimento e carregados sem fios ao mesmo tempo.

Sistemas de assistência inéditos, como o Driving Assistant Plus e o Parking Assistant Plus, dão suporte ao motorista. Além do controle de velocidade adaptativo, o novo Countryman conta com o Steering and Lane Assistant, para manter o carro dentro da faixa de rodagem. Todas as opções oferecidas pelos sistemas avançados de assistência ao motorista são visualizadas em tempo real pelo Assisted View na tela OLED. O novo Mini soma as funções de estacionamento automático e do Parking View de 360 ​​graus, e é capaz de identificar possíveis vagas de estacionamento graças a 12 sensores ultrassônicos e quatro câmeras.