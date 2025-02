Novo MINI Aceman chega ao Brasil e marca a estreia de um segmento inédito.

O aumento de fraudes relacionadas a anúncios falsos de aluguel tem gerado preocupações crescentes entre os consumidores brasileiros. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelam que, no último ano, foram registrados mais de 1,9 milhão de casos de estelionato no país, o que representa uma vítima a cada 16 segundos. No segmento imobiliário, a situação é ainda mais alarmante, com um crescimento de 26% nas fraudes, conforme informações da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Com a transformação digital do mercado, criminosos têm utilizado redes sociais para criar perfis fraudulentos e veiculado imagens de imóveis legítimos pertencentes a imobiliárias, enganando assim os consumidores. Em diversas situações, os golpistas induzem as vítimas a realizar pagamentos via Pix como uma taxa para visitação, prática que não é habitual nas transações realizadas por imobiliárias sérias.

De acordo com Pedro de Cicco, cofundador e COO da Plaza, startup que aplica inteligência artificial no setor imobiliário, a pressa para garantir um bom negócio e a falta de uma verificação minuciosa são fatores que contribuem significativamente para a ocorrência desses golpes. “Desconfiar de anúncios que apresentam preços muito abaixo do mercado e de locadores que exigem pagamento antecipado sem um contrato formal é crucial. É fundamental confirmar a existência do imóvel e a credibilidade do anunciante. O corretor de imóveis desempenha um papel vital na segurança das transações, protegendo tanto o proprietário quanto o inquilino”, ressalta o especialista.

Para auxiliar os consumidores a se protegerem contra esses golpes, Pedro de Cicco sugere algumas práticas recomendadas:

Confirme se o corretor possui registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) antes de prosseguir com qualquer negociação. O site do Creci-SP oferece essa consulta.

Realize o pagamento do aluguel apenas após a assinatura do contrato. Depósitos para reserva podem ser solicitados, mas devem ser devolvidos após a formalização do acordo.

Se possível, visite o imóvel antes de efetuar qualquer pagamento e converse com funcionários do condomínio, como zeladores e porteiros, para verificar a autenticidade do anúncio.

Finalize as negociações preferencialmente em um escritório físico do corretor ou da imobiliária, evitando transações exclusivamente online.

Utilize plataformas oficiais para buscar imóveis anunciados por corretores e imobiliárias devidamente credenciadas, minimizando os riscos de fraudes.

Diante do aumento das fraudes no setor imobiliário, a inteligência artificial tem emergido como uma ferramenta valiosa para tornar o processo de locação mais seguro e eficiente. Segundo Pedro de Cicco, essa tecnologia possibilita a análise rápida de grandes volumes de dados para identificar padrões suspeitos e prevenir golpes. “A IA pode cruzar informações provenientes de diversos bancos de dados em questão de segundos, detectando inconsistências e alertando sobre possíveis fraudes. Com o aprendizado contínuo, os sistemas tornam-se cada vez mais precisos na identificação desses esquemas fraudulentos, diminuindo os riscos tanto para imobiliárias quanto para consumidores”, afirma o especialista.

Em um cenário marcado pelo avanço da digitalização e pelo aumento das fraudes online, adotar medidas preventivas e contar com tecnologias especializadas emerge como estratégia eficaz para garantir uma experiência segura no mercado imobiliário.