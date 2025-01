Novo Mercedes-AMG G 63 no Brasil – Na vanguarda da tradição

Ícone automotivo há décadas, o Mercedes-AMG G 63 chega atualizado ao Brasil para reforçar sua posição de destaque no segmento off-road de luxo. O modelo tem desempenho aprimorado graças ao sistema de propulsão V8 eletrificado e aos assistentes modernos de condução, que proporcionam maior conforto e digitalização avançada. Lançado em 1979, com mais de 550 mil unidades vendidas desde que o primeiro Classe G saiu da linha de produção em Graz, na Áustria, o veículo oferece várias opções de personalização. A nova geração do G 63 desembarca no mercado brasileiro com preço que restringirá bastante as chances de encontrá-lo nas ruas daqui: R$ 1.989.900. Com a cor Azul Hyper Magno como destaque visual, o novo G 63 é equipado com o motor AMG 4.0 V8 biturbo a gasolina com 585 cavalos de potência a 6 mil rotações por minuto e torque de 85,5 kgfm de 2.500 a 3.500 rpm, associado à transmissão AMG SpeedShift TCT 9G de 9 marchas. O “jipão” de luxo traz como novidade a tecnologia de 48 volts e um gerador de partida integrado (ISG), que proporcionam um impulso adicional de 20 cavalos e 20,5 kgfm por um período determinado. Partindo da imobilidade, o novo G 63 leva apenas 4,4 segundos para acelerar até os 100 km/h, com a propulsão dinâmica continuando até a velocidade máxima de 220 km/h, limitada eletronicamente.

A suspensão AMG Active Ride Control com estabilização ativa e hidráulica de rolagem e amortecimento ajustável adaptativo desempenha um papel fundamental no comportamento do carro. Elementos hidráulicos ativos substituem os convencionais estabilizadores mecânicos transversais, enquanto os amortecedores adaptativos são equipados com duas conexões hidráulicas – uma para as fases de compressão e outra para as de retorno do amortecedor. As câmaras dos amortecedores nas quatro rodas são conectadas por meio de linhas hidráulicas e do bloco de válvulas. Esse sistema permite características ideais de entrada em curva e de mudança de carga, moldando assim as características de condução típicas da AMG em termos de dinâmica, precisão e “feedback”. Associada aos programas de condução, a suspensão AMG Active Ride Control também melhora a articulação dos eixos, com as rodas mantendo contato com o solo mesmo quando o veículo está fortemente articulado, aumentando a tração, a capacidade de subida, o conforto no off-road e a redução do desgaste tanto do veículo quanto do motorista.

A transmissão AMG SpeedShift TCT 9G, dependendo do programa de condução selecionado, oferece trocas de marchas esportivas, rápidas, confortáveis e praticamente imperceptíveis. Graças às 9 velocidades disponíveis, o motor permanece frequentemente na faixa de rotação ideal. Se for necessário, a transmissão com conversor de torque reduz para uma marcha mais baixa em um tempo muito curto, utilizando múltiplas reduções para aproveitar toda a potência do motor. A transmissão pode ser influenciada via AMG Dynamic Select, com cinco diferentes programas de condução com configurações específicas. Dessa forma, parâmetros como a resposta do motor, da transmissão, da suspensão e da direção são modificados.

Com 4,97 metros de comprimento, 2,18 metros de largura, 1,97 metro de altura, longos 2,89 metros de distância de entre-eixos, 2.640 quilos de peso, de 640 a 2.010 litros de capacidade do porta-malas e cem litros no tanque de combustível, o novo Mercedes-AMG G 63 tem, por dentro e por fora, elementos de design inconfundíveis. A parte frontal é caracterizada por um novo para-choque da AMG, com três aletas verticais diante das entradas de ar e de detalhes em aço inoxidável. Os faróis Multibeam Led adaptativos têm funções de iluminação inteligentes, com os fachos acompanhando a estrada de acordo com a situação, reagindo ao tráfego do momento com a ajuda de 84 leds de alto desempenho, controláveis individualmente. As lanternas também contam tecnologia led. O emblema “AMG” está no capô e na projeção dos espelho externos, com a tampa de combustível em cromo-prata com elementos de design em preto. As pinças de freio pintadas de prata, os discos perfurados e as novas rodas de liga leve AMG de 22 polegadas com design de multi-raios completam o design de fora.

O interior do novo Mercedes-AMG G 63 tem detalhes exclusivos para enfatizar seu estilo esportivo. O volante AMG Performance, com três raios duplos em couro-napa e superfícies de controle por toque integradas sem costura, tem origem no automobilismo. As teclas redondas no volante com displays brilhantes e de operação intuitiva servem para controlar funções de condução específicas da AMG e todos os programas de direção. Os logos “AMG” no volante, no display central, nos painéis das soleiras das portas e nos descansos de braço dos bancos dianteiros fazem parte da lista de itens de série do novo modelo. Um estilo de display adicional está disponível para o motorista. O modo “Supersport” apresenta um tacômetro redondo central e displays horizontais à esquerda e à direita dele, criando uma impressão espacial de profundidade.O novo G 63 traz equipamentos de comodidade, de entretenimento e de segurança completos, como o ar-condicionado Thermotronic de três zonas, o bloqueio de diferencial mecânico (frontal, central e traseiro), o sistema de tração off-road “Low Range”, a iluminação ambiente com 64 opções de cores, o pacote de estacionamento com câmera de 360 graus, o teto solar, o pacote Guard 360 Graus de Proteção, o sistema Keyless-Go para abertura e fechamento de portas, o acionamento do motor sem chaves e o MBUX (Mercedes-Benz User Experience) controlado por voz, gestos ou toque de tela com a interação a partir da frase “Olá, Mercedes” e espelhamento para Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Acrescenta, Burmester Surround Sound System 3D com 18 alto-falantes e 760 watts, navegação com realidade aumentada, sistemas de direção semi-autônoma e assistentes de distância Distronic, de frenagem, de manutenção de faixa e de ponto cego. Adicionalmente, cada unidade do novo G 63 pode ser personalizada com uma lista de mais de 40 opções de cores e 25 de acabamentos de bancos, além da nova cor Verde Oliva Escuro Magno para a carroceria.