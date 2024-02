Novo Leilão Público de Imóveis de São Roque acontece na segunda-feira

A Prefeitura de São Roque promoverá na próxima segunda-feira, no dia 19 de fevereiro, as 10h, um novo Leilão Público de Imóveis Inservíveis. O evento será realizado de forma online e, assim como na edição anterior, os pagamentos das propriedades poderão ser realizados tanto à vista quanto de forma parcelada (35% após a finalização do leilão e o restante em até 5 vezes).

A ação traz oportunidades únicas para investidores e interessados em adquirir propriedades no município e assim, é importante que todos os interessados façam seu cadastro no portal de leilões, onde também poderão conferir detalhes de cada propriedade.

Acesse: https://www.clicleiloes.com.br/leilao/1289/lotes

Entre os imóveis que serão leiloados, os destaques ficam para as propriedades localizadas na Avenida Antonino Dias Bastos (esquina com a Avenida Brasil), e na Rua Horácio Manley (no bairro do Marmeleiro).

Os detalhes de todos os 6 imóveis disponíveis podem ser consultados diretamente na plataforma onde o leilão será realizado (http://clicleiloes.com.br ). Para aqueles que desejam conhecer pessoalmente os imóveis antes de participar do leilão, a Prefeitura está oferecendo a possibilidade de agendar visitas mediante contato pelo telefone (11) 4784-8542. Essa é uma excelente maneira de garantir que os interessados tenham uma visão completa das propriedades disponíveis.

Em caso de dúvidas, a equipe responsável pelo leilão está à disposição para fornecer esclarecimentos através dos números de telefone 0800-000-1986 ou (47) 99220-5622.