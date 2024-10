Novo Hyundai Creta – Renovar é preciso

Automóvel mais vendido no varejo – nas concessionárias, excluídas as vendas diretas a pessoas jurídicas – no mercado brasileiro em 2023, com 59.080 unidades, o SUV compacto Hyundai Creta renova seu visual e atualiza sua motorização. Nas versões com motor 1.0 turbo GDI, o preço de lançamento permanece o mesmo da geração anterior. Já para a nova topo de linha Ultimate, equipada com o inédito 1.6 turbo de 193 cavalos, o preço sugerido ficou R$ 2,1 mil acima da Ultimate anterior, que tinha propulsor 2.0 aspirado – agora, descontinuada. A nova geração do Creta, já disponível nas concessionárias, tem preços nas variantes com motor 1.0 turbo GDI de R$ 141.890 para a Comfort, de R$ 156.490 para a Limited, de R$ 172.690 para a Platinum e de R$ 182.090 para a N Line. A nova “top” Ultimate com o propulsor Gamma II 1.6 TGDI turbo a gasolina sai por R$ 189.990. A cor sólida Preto Onix não tem variação de preço para a pintura, enquanto nas opções sólidas Branco Atlas e Cinza Shadow, o acréscimo é de R$ 900. Nas cores metálicas Prata Sand, Prata Brisk e Cinza Silk e na perolizada Azul Sapphire, são adicionados R$ 1.800 ao valor do veículo. Quanto à pintura Dual Tone com teto preto, é acrescido R$ 1.500 à fatura.

No design, o novo Creta parte de uma grade frontal nova, em Black Piano, com linhas mais sólidas em comparação à geração anterior e uma nova aplicação da logomarca “Hyundai”. O conjunto óptico redesenhado, sob o conceito “seamless lighting” – “iluminação contínua” –, traz uma faixa em leds que percorre toda a frente do carro e setas sequenciais nas pontas. O para-choque ganha novo desenho, que se une de maneira mais robusta ao visual frontal e compõe uma “sensualidade esportiva”, assim definida pela própria Hyundai para sua nova assinatura de design em todo o mundo. As laterais do novo Creta têm vincos mais marcantes e colunas “C” (as de trás) redesenhadas. As rodas são de 16 polegadas para a Comfort, de 17 polegadas para a Limited e a Platinum e design exclusivo para a N Line e de 18 polegadas para a Ultimate. Na traseira, novo conjunto de lanternas em leds percorre o porta-malas horizontalmente, com luzes de seta sequenciais. O nome do modelo – anteriormente, centralizado – foi realocado para o canto abaixo esquerdo do porta-malas, tendo a motorização identificada no lado oposto.

Internamente, o Creta traz um cockpit com painel de instrumentos de 10,25 polegadas integrado à multimídia, também de 10,25 polegadas, para a Platinum, a N Line e a Ultimate, com a nova linguagem de design de cabine da Hyundai. Com pontos de contato em “soft touch”, o modelo tem combinações de cores preto, preto e marrom e cinzas claro e escuro. A combinação em preto e vermelho é exclusiva para a N Line. Os bancos tem um revestimento sintético que simula couro na Platinum, na N Line e na Ultimate, e contam com sistema de ventilação para o motorista. Só para a “top” Ultimate, o novo Creta tem ainda ajuste elétrico de quatro posições para os bancos dianteiros. Teto solar panorâmico com comando de voz, ar-condicionado automático de duas zonas, retrovisor interno eletrocrômico, carregador de celular por indução e seletor de modo de direção (“Eco”, “Confort” e “Sport”) complementam o interior. Ao pressionar um botão no volante, o motorista tem uma série de funcionalidades acionadas por voz, como controlar o ar-condicionado, ativar a ventilação do banco do condutor e abrir e fechar seu vidro. Se o aplicativo Bluelink estiver ativado, é possível enviar mensagens de texto, obter informações sobre o clima e encontrar pontos de interesse para navegação.

O motor 1.0 turboflex GDI de injeção direta de combustível recebeu atualizações para baixar o consumo. O propulsor de três cilindros tem 120 cavalos e torque de 17,5 kgfm de 1.500 a 3.500 rpm, acoplado à transmissão automática de 7 marchas. Porém, a maior novidade do Creta é a motorização 1.6 turbo GDI aplicada apenas à “top” Ultimate, com 193 cavalos e torque de 27 kgfm a 4.500 rpm, associado ao câmbio automático de 7 marchas e dupla embreagem. Todas as versões têm sistema stop&go. No consumo, o motor 1.0 ganhou em economia, passando de 12 km/l para 12,7 km/l na estrada. No caso do 1.6, o ganho em eficiência é de 9% na comparação com o 2.0 aspirado, com a Ultimate podendo fazer 13,5 km/l na estrada, tudo conforme o Inmetro. Segundo a Hyundai, as novas calibrações fizeram o Creta se antecipar às normas da nova legislação Proconve L8, que entram em vigor em janeiro de 2025.O pacote de segurança Hyundai SmartSense traz no novo Creta Smart Camera 360 graus, com monitoramento de ponto cego, sistema de frenagem autônomo, assistentes de permanência e centralização em faixa, detector de fadiga, farol alto adaptativo, assistente de tráfego cruzado traseiro, controle de velocidade adaptativo, freio de estacionamento eletrônico e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Seis airbags, freios a disco nas quatro rodas, controle de velocidade de cruzeiro com limitador de velocidade, acionamento “one-touch” das luzes de direção, freios ABS com EBD, controles eletrônicos de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, sinalização de frenagem de emergência e monitoramento de pressão dos pneus são oferecidos em todas as variantes do novo Creta.