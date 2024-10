Novo Hyundai CRETA marca presença na etapa

A maior competição monomarca do automobilismo nacional, a Copa Hyundai HB20 realiza neste fim de semana, no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão (RS), a sexta e antepenúltima etapa de sua temporada 2024. E receberá um convidado muito especial: o Novo Hyundai CRETA, lançado na última segunda-feira para o mercado brasileiro. Em sua versão topo de gama, a Ultimate, com design totalmente repaginado e motor mais potente da categoria no Brasil, o modelo será o carro-madrinha das provas que acontecem no sábado (12) e no domingo (13) no circuito gaúcho.

“O Novo Hyundai CRETA tem uma combinação única e poderosa de design, sofisticação e potência. Além de um visual completamente novo, traz o pacote mais completo de segurança e assistentes de direção, com recursos exclusivos, e o motor mais potente de toda a categoria de SUVs compactos no Brasil, com 193 cv de potência. E se o assunto é potência, não tem lugar melhor para o Novo CRETA estar do que nas curvas e retas da Copa Hyundai HB20, a maior categoria monomarca do automobilismo no Brasil, com cerca de 40 veículos no grid competindo nos principais autódromos nacionais, com a tecnologia e segurança que o consumidor tem à disposição diariamente nas ruas, nos modelos que a Hyundai produz no País”, comenta Jan Telecki, diretor de Marketing da Hyundai Motor Brasil.

“A etapa de Tarumã é sem dúvidas uma de nossas favoritas. O Rio Grande do Sul é um lugar muito especial para todos nós, como um segundo lar. Desde a primeira temporada, boa parte da equipe de mecânicos e técnicos da Copa Hyundai HB20 é composta por gaúchos, como por exemplo o responsável por montagem e equalização dos carros, Fabiano Cardoso, e Alexandre Rheinlander, o “Bujão” responsável pela preparação dos motores. A eletrônica do carro, fornecida pela PRO TUNE ELECTRONIC SYSTEMS, e nossa transportadora oficial, Transportes Gabardo, também são riograndenses”, completa.

A Copa Hyundai HB20 vive em 2024 uma de suas temporadas mais emocionantes. Na categoria Super, Uli Dias é o atual líder, com 176 pontos, 27 a frente do segundo colocado Wagner Pontes. Na divisão Elite, apenas oito pontos separam o líder, Pedro Garcia Vilar, com 161, da segunda colocada, Thaline Chicoski, com 153. Enquanto na classe Pro, a disputa mais acirrada: após cinco etapas, Alberto Catucci tem 143, Marcus Tolentino, 142, e Luiz Felipe Horta, 140, e estão separados por apenas três pontos na luta pela liderança. Após as provas em Tarumã, a competição ainda realizará mais duas etapas, com a grande decisão marcada para 08 de dezembro, em Goiânia (GO).

Desde sua criação, em 2019, a Copa Hyundai HB20 tem comprovado toda qualidade e confiabilidade dos motores Hyundai. Para se ter uma ideia, a competição já realizou mais de 70 provas em toda sua história, com aproximadamente 40 carros no total em cada temporada, registrando, durante os quatro anos de disputas, zero intercorrências referentes a motorização da fabricante sul-coreana.

Em sua quinta edição, a Copa Shell Hyundai HB20 conta com seis patrocinadores, sendo eles Shell, Gabardo, Brazzo, Hyundai Financiamentos e Goodyear. Também apoiam a competição as marcas Hipper Freios, Monacco, Tecpads, Inflow e Real Radiadores. Você pode acompanhar todas as emoções da Copa Hyundai HB20 em multiplaformas – na Rede TV, na Rede Sport TV, e via streaming nos canais de YouTube da Hyundai, Acelerados, High Speed e no canal internacional Parc Fermé.

Novo Hyundai CRETA

A Hyundai Motor Brasil apresentou esta semana a nova geração do Hyundai CRETA. O SUV, que no ano passado conquistou a primeira posição geral de vendas no varejo incluindo todas as categorias – feito inédito para um SUV no Brasil, renovou por completo o visual (externo e interno) e oferece ainda mais recursos de conforto e tecnologia ao condutor. Outra grande novidade fica por conta da motorização 1.6 Turbo GDI, a gasolina, de 7 marchas, exclusiva da versão topo de linha Ultimate. Com potência máxima de 193 cv e torque de 27,0 kgf.m a 4.500 rpm, trata-se da mais potente da categoria, superando até mesmo SUVs de maior tamanho.

O modelo teve suas vendas iniciadas em todo o Brasil na última quarta-feira, dia 09 de outubro. Os interessados em garantir as primeiras unidades podem preencher o formulário de reserva no site da Hyundai ou se dirigir à concessionária mais próxima. Mais informações podem ser encontradas no site e nas redes sociais da Hyundai no Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok e no YouTube.

Sobre a Hyundai Motor Brasil/ Hyundai Motor Central & South Americas

A Hyundai Motor Brasil está presente no país desde 2012, quando inaugurou sua fábrica em Piracicaba (SP). Com 3,2 mil colaboradores, é responsável pela fabricação e comercialização da linha de veículos compactos HB20 e do SUV compacto Creta. Recentemente, passou a coordenar desde a importação até a distribuição final do portfólio completo de veículos da marca no Brasil. Também, gerencia a produção nacional de veículos da marca fabricados pelo Grupo CAOA em Anápolis (GO). A partir do Brasil, a Hyundai administra as operações comerciais para a região das Américas Central e do Sul, exportando para países vizinhos como Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai. Para saber mais sobre a Hyundai e seus produtos no Brasil, acesse o site. Acompanhe também o dia a dia da marca nas redes sociais: Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok e no YouTube.

Sobre a Hyundai Motor Company

Fundada em 1967, a Hyundai Motor Company está presente em mais de 200 países com cerca de 120 mil funcionários dedicados a enfrentar os desafios de mobilidade em todo o mundo. Com base na visão da marca “Progresso para a Humanidade”, a Hyundai Motor está acelerando sua transformação em um provedor de soluções de mobilidade inteligente. A empresa investe em tecnologias avançadas, como robótica e Mobilidade Aérea Avançada (AAM) para trazer soluções revolucionárias, enquanto busca por inovação aberta para desenvolver futuros serviços de mobilidade. À procura de um futuro sustentável para o mundo, a Hyundai continuará empregando seus esforços para introduzir veículos de emissão zero equipados com a mais alta tecnologia em eletrificação, liderando a indústria de células de combustível de hidrogênio. Mais informações sobre a Hyundai Motor e seus produtos podem ser encontradas no site ou na sala de imprensa.