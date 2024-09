Novo hospital de Ribeirão Pires é entregue e iniciará atendimentos na segunda-feira

Ribeirão Pires entregou nesta sexta-feira (20) o novo Hospital São Lucas – Unidade Santa Luzia, após 16 anos de espera da população. Com início das atividades da área de internação em clínica médica programada para a próxima segunda-feira (23), a nova unidade hospitalar conta com 95 leitos – distribuídos entre enfermaria adulto (internação), UTI e maternidade, além de dois centros cirúrgicos obstétricos.

O novo hospital da cidade atenderá seguindo os novos padrões de qualidade da rede municipal, com equipamentos e mobiliários modernos. Na área de internação, por exemplo, os quartos estão equipados com dois leitos, estrutura para acomodar os acompanhantes, ar condicionado, televisores, sanitários e os instrumentos utilizados para suporte médico-hospitalar.

Foram destinados R$ 29,5 milhões para a construção do prédio de três pavimentos que abriga o novo Hospital São Lucas – Unidade Santa Luzia, sendo R$ 2 milhões do município. A unidade receberá moradores atendidos no serviço de urgência e emergência da cidade.

“Agora o paciente que entrar na UPA Santa Luzia e necessitar internação será transferido para o novo Hospital São Lucas. Teremos capacidade ampliada para atendimentos, uma estrutura mais moderna, preparada para as demandas atuais, e, pela primeira vez na história da cidade, a unidade hospitalar municipal contará com leitos de UTI. Antes, os pacientes que precisavam de cuidados intensivos precisavam ser transferidos para outras cidades”, destacou o diretor técnico do hospital do São Lucas – Unidade Santa Luzia, Antônio Carlos de Castro.

Histórico – O projeto foi iniciado em 2005 com a aquisição, pela Prefeitura, de área para a implantação do Complexo Hospitalar. Em 2007, o primeiro convênio entre município e Governo do Estado foi assinado para o envio de recursos destinados ao projeto. As obras começaram em 2008. No ano seguinte, a UPA Santa Luzia, primeira etapa do Complexo Hospitalar, foi entregue.

Entre 2013 e 2020, o projeto não avançou e foi paralisado. Em 2021, novo convênio com o Governo do Estado foi assinado. As obras do Complexo Hospitalar foram retomadas em 2022 e entregues nesta sexta-feira (20).