Novo filme da Disney inspira decoração de Natal do Shopping Cidade São Paulo

Até dia 26 de dezembro, o Shopping Cidade São Paulo, em parceria com o Walt Disney Animation Studios, oferece uma experiência inédita e exclusiva aos seus clientes e visitantes: o Natal dos Desejos.

O novo longa-metragem dos estúdios de animação, WISH: O Poder dos Desejos, com estreia marcada para 4 de janeiro de 2024, inspira toda a decoração natalina distribuída entre os seis andares do complexo de compras no coração da Avenida Paulista e oferece dois pontos instagramáveis e uma grande árvore-castelo na praça de eventos, que promete transportar o público para a vila em que moram Asha, personagem principal do filme, e seu fiel companheiro e divertidíssimo, Valentino.

Dentro do castelo, os visitantes poderão conferir uma passagem especial decorada com imagens de referência do filme, até chegar ao Observatório do Rei Magnífico, soberano do Reino Mágico de Rosas, a grande sala que guarda todos os desejos realizados ali em esferas que acendem em um show de luzes e magia.

WISH: O Poder dos Desejos conta a história de Asha, a jovem sonhadora, que faz um desejo tão poderoso que é atendido por uma força cósmica: uma pequena esfera de energia chamada Estrela. Juntas, Asha e Estrela enfrentam o soberano de Rosas para salvar sua comunidade e provar que quando a vontade de uma pessoa corajosa se une à magia das estrelas, coisas maravilhosas podem acontecer. O filme é dirigido pelo vencedor do Oscar® Chris Buck (FROZEN – UMA AVENTURA CONGELANTE; FROZEN 2) e Fawn Veerasunthorn (RAYA E O ÚLTIMO DRAGÃO).

Serviço:

Natal dos Desejos no Shopping Cidade São Paulo

Endereço: Avenida Paulista, 1230 – 2º andar – São Paulo, SP

Temporada: de 12 de novembro a 26 de dezembro de 2023, diariamente das 10h às 21h

Funcionamento do shopping: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.

Gratuito.