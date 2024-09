Novo espetáculo da Sociedade Ítalo-Brasileira de Santo André tem estreia agendada

Nos próximos dias 13 e 14 de setembro (sexta-feira e sábado), às 20h30, e no domingo (15), às 19h, a Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André, localizada na Rua Airó, 69 – Jardim Bela Vista, será palco da estreia do espetáculo cênico-musical, I Canti Del Mare.

A peça é uma produção do Coral da Sociedade e visa celebrar os 150 anos da Imigração Italiana no Brasil, os 124 anos de fundação da Sociedade e 25 anos do Coral da entidade. De acordo com Reinaldo Sanches, roteirista, regente e diretor geral da produção, será um evento marcante que reafirmará a importância da cultura italiana no Brasil após a imigração massiva ocorrida entre o fim do Século XIX e início do Século XX.

O I Canti Del Mare retrata o drama da imigração italiana após a Segunda Guerra Mundial, com foco nas famílias italianas que emigraram para o Brasil em busca de melhores condições de vida para os seus entes diante de uma Europa devastada.

“O fio condutor da peça é a saga de Catharina, uma jovem italiana convencida por sua família a aceitar um casamento arranjado com Salvatore, um bem-sucedido empresário italiano estabelecido no Brasil. O conflito da protagonista é seguir o seu coração ou se casar com um homem que não conhece pela segurança financeira de sua família”, adianta o diretor.

No elenco, além dos 53 integrantes do Coral da Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André, estão atores profissionais com atuação em teatro, TV e cinema. Mais informações e convites pelo telefone (11) 4436-3707, sempre no período da manhã.

A Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André nasceu como Società Italiana di Mutuo Soccorso Savoia, em 1900, a partir da necessidade de amparo ao imigrante italiano da região do Grande ABC.

Hoje, a sua finalidade é congregar sócios que participam de atividades culturais e eventos ligados à tradição italiana, como a comemoração da República Italiana, dia do Imigrante Italiano e outras que lembram costumes e hábitos de seus ancestrais, tanto na arte, na cultura, na culinária, entre outros.