Novo episódio do Santo André na Lupa vai ao Jardim Stella e ao Jardim Jamaica

Está disponível no YouTube (http://acesse.santoandre.br/LupanoJamaicaeStella) mais um episódio da série Santo André na Lupa, produzida pela Secretaria de Cultura de Santo André com o objetivo de explorar a cultura local e trazer à tona os talentos que fazem parte de cada território. Neste programa, excepcionalmente, foram entrevistados fazedores de cultura de dois bairros: Jardim Jamaica e Jardim Stella.

Breno Farias, músico que fez parte do grupo de samba Katinguelê por mais de 23 anos, irmão do sambista Péricles, abre o programa, falando da sua carreira. Depois, a proprietária do “Olha aí meu brechó”, Sônia Regina, conta como teve de se reinventar durante a pandemia, fazendo lives de leilão com as peças do seu brechó. Na sequência, Eduardo de Tevez, mais conhecido como Spy, conta como criou o espaço Kintal Roots, que mistura bar, cultura reggae e hip hop em um só lugar.

Inscritos – A segunda temporada do Santo André na Lupa traz ainda a participação de dois personagens que se inscreveram para participar do programa e tiveram seus vídeos selecionados pela produção. Esse episódio traz o vídeo do compositor e professor de música Denis Rudah, que fala sobre sua dedicação à música e sobre o trabalho como compositor e da escritora de livros juvenis com personagens do Folclore, Tatiana Corrales, falando sobre os três livros já publicados

Os próximos episódios irão passar por Jardim Cristiane e Santa Teresinha. Os demais capítulos desta segunda temporada, nos bairros Centro, Paranapiacaba, Campestre, Vila Luzita, Vila Pires, Jardim Alvorada e Parque Novo Oratório podem ser acessados no link http://acesse.santoandre.br/SANALUPA2aTemporada.

A série Santo André na Lupa é uma realização da Secretaria de Cultura de Santo André com apresentação de Marcel Melinsky, produção de Daniel Tossato e Andris Bovo, direção e edição de Vinícius Sobrinho e Hugo Bueno, com imagens de drone de Juan Pereira.