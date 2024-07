Novo é o único a ter três pré-candidatas mulheres às prefeituras do RJ, SP e BH

O Partido Novo apresenta um feito inédito na disputa eleitoral de 2024 sendo o único a ter três mulheres pré-candidatas à prefeitura das três maiores capitais da Região Sudeste: Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

A pré-candidata do Rio de Janeiro ressalta que nenhuma pré-candidatura foi escolhida por questões de gênero, mas por capacidade técnica. “Nós somos a representatividade na vida real. Eu fui a candidata mais votada do Novo em 2022 para Deputada Federal, Marina é Suplente da Adriana Ventura, nossa Deputada Federal e a Luisa vem dando show de gestão em Minas Gerais. Somos o exemplo de que não precisamos de cotas e nem de privilégio, é só deixar a gente trabalhar que entregamos, e muito”, afirma Carol Sponza.

As pré-candidatas do Partido Novo nas capitais representam não apenas um avanço na luta pela equidade de gênero, mas também um marco na busca por uma gestão pública mais eficiente e transparente, pautada pela competência e pela dedicação ao serviço público. Com isso, o Novo reafirma seu compromisso com a renovação política e o fortalecimento da democracia, incentivando uma participação cada vez mais ativa das mulheres na vida política do Brasil, prometendo um choque de gestão em suas respectivas cidades e uma política de tolerância zero à corrupção.