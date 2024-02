Novo CRAS Ouro Fino abre as portas para acolher a população

Na manhã desta quinta-feira (29), a Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social de Ribeirão Pires inaugurou oficialmente o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Ouro Fino. Desde novembro do ano passado, a unidade – que atendia à Estrada Eduardo Valeriano Nardelli, 213 – ganhou localização mais estratégica para facilitar o acesso aos moradores da região.

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, relatou que desde a vistoria no antigo endereço do CRAS, a Prefeitura busca solução para garantir a acessibilidade da população e melhorar a estrutura para o funcionalismo poder atender o público.

“Agora, o trabalho do CRAS, que é a porta de entrada da Assistência Social, fica mais visível e acessível. Trabalhamos pela cidade, para Ribeirão Pires evoluir e crescer. Devemos fortalecer a rede de cuidados a quem mais precisa, a população em maior vulnerabilidade, que está na ponta”, destacou o prefeito.

“Sempre ouvi o prefeito falar de família e do trabalho que realizamos para as famílias de Ribeirão Pires. Zeramos a fila de espera do CadÚnico para melhorar a qualidade de vida das famílias. Negociamos com o Governo do Estado a ida do Bom Prato Móvel para o Centro Alto para atender o pedido das famílias. E, mudamos o endereço do CRAS, para facilitar o acesso aos serviços da assistência para as famílias”, comentou a secretária de Assistência, Participação e Inclusão Social, Marisa Reinoso de Abreu.

Moradora de Ouro Fino há 8 anos, Agnes Cristina Galvão de Freitas, 28 anos, frequenta o CRAS já mais de dois anos e meio, quando a unidade ainda estava instalada em outro endereço. “Ficou muito mais acessivel, principalmente para quem tem filho. Sempre trago o Matheus e a Melory comigo. Enquanto eu busco as orientações que preciso, eles desenham, brincam e depois levo pra escola”, comentou. As crianças, de 6 e 5 anos respectivamente, estudam na Escola Municipal Prof. Sebastião Vayego de Carvalho.

São mais de 4063 famílias cadastradas na unidade, oriundas dos seguintes bairros: Ouro Fino Paulista, Pouso Alegre, Santa Luzia, Somma, Barro Branco, Casa Vermelha, Itrapoá e Km 4, e média de 46 atendimentos por mês na unidade.

Vale ressaltar, também, que o CRAS Ouro Fino acompanha 20 famílias por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), cujo objetivo é fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.