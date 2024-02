Novo comandante do 24º Batalhão da PM faz visita oficial ao prefeito de Diadema

Em nome do Coronel PM Luiz Fernando Alves, chefe do policiamento das sete cidades do Grande ABCD, o novo comandante do 24º Batalhão de Polícia Militar de Diadema, Tenente Coronel Daniel Kumai, visitou pela primeira vez ontem, 21/2, o Prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, no Paço Municipal. O objetivo principal da agenda foi renovar os laços da parceria entre a Prefeitura e a PM, em prol da segurança pública do município.

Além do prefeito, participaram do encontro o novo secretário municipal de Segurança Cidadã, Deivid Couto, e seu adjunto, Antônio Fonseca. A solenidade também contou com a presença do ex-titular da pasta, Benedito Mariano.

O prefeito Filippi aproveitou a oportunidade para dar as boas vindas ao Comandante Kumai e discutir/aperfeiçoar ações conjuntas da GCM e PM para melhorar cada vez mais a segurança da cidade. Outro compromisso renovado pelo prefeito é o de trabalhar para que as equipes policiais da cidade tenham boas condições de trabalho.

Nesse sentido, o Prefeito confirmou que a inauguração da nova sede para abrigar a Força Tática, no bairro do Canhema, será em março.

Comandante da PM presta homenagem ao Prefeito Filippi

Impossibilitado, por compromissos de ordem administrativa, de participar pessoalmente da visita oficial ao Prefeito de Diadema, o Comandante da PM do Grande ABC, enviou dois presentes para o Chefe do Executivo.

“Em nome do nosso comandante regional gostaria de entregar à Vossa Senhoria essa ‘águia’, simbolizando a nossa missão de estar sempre muito atentos e vigilantes”, explicou o Ten. Cel. PM Kumai.

O outro presente destinado ao prefeito foi uma placa de agradecimento com os seguintes dizeres: “Homenagem do Comandante do Policiamento de Área Metropolitano Seis pela parceria e colaboração com a Polícia Militar, fortalecendo a segurança da nossa cidade. Gratidão! Coronel PM Luiz Fernando Alves”.