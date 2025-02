Novo cenário, novas histórias: teatro infantil retorna ao Shopping Ibirapuera

O Shopping Ibirapuera continua levando cultura e diversão para os pequenos com o retorno do “Teatrando”. Mesmo com o fim das férias, as crianças terão a oportunidade de se encantar com histórias cheias de magia e emoção.

O projeto, que tem conquistado o público ao longo de suas edições, este ano traz novidades com a exibição de um cenário todo reformulado para as apresentações. A iniciativa reforça o compromisso do shopping em proporcionar opções de entretenimento e proporcionar experiências culturais inesquecíveis para crianças e adultos.

As apresentações acontecerão todos os sábados e domingos, no Piso Moema, a partir do dia 15 de fevereiro.

Confirma a programação completa:

15/02 – Um lobo Mau na Floresta

Cia Von Feffer – (Fantoches)

Duração: 45 minutos

04 personagens

Uma garotinha com Chapeuzinho Vermelho, contada há séculos, surgiu na Idade Média, a partir da tradição oral dos camponeses europeus. Conta sobre uma garota que atravessa a floresta para visitar sua avó doente, mas no meio do caminho é enganada por um lobo mau.

16/02 – O Boneco de Neve

Cia: Entreestrelas – (Conto)

Duração: 45 minutos

04 Personagens

Acompanhada por um vendedor de gelo, a jovem e destemida princesa Anna parte em uma jornada por perigosas montanhas de gelo na esperança de encontrar sua irmã, a rainha Elsa, e acabar com a terrível maldição de inverno eterno, que está provocando o congelamento do reino.

22/02 – Um Veneno na Maçã

Cia Von Feffer – (Fantoches)

Duração: 45 minutos

04 personagens

A história começa quando a invejosa madrasta de Branca de Neve consulta seu espelho Mágico e se enfurece ao descobrir que a beleza da jovem princesa é superior a sua. Branca de Neve, para salvar sua vida, é obrigada a fugir e a embrenhar-se na floresta, deixando para trás seus sonhos.

23/02 – A Bruxa Má do Oeste

Cia Gogo de Teatro – (Conto)

Duração: 45 minutos

03 Personagens

Essa é uma história de Elphaba, uma garota que após situações complicadas em sua vida se tornou a mais temida Bruxa Má do Oeste.

08/03 – Porquinhos

Cia: Baú dos sonhos – (Musical)

Duração: 45 minutos

04 personagens

Era uma vez três porquinhos que viviam em uma linda floresta com a mãe. Quando cresceram, decidiram morar sozinhos e cada um construiu a sua própria casa. A mãe, preocupada com a segurança dos filhos, os alertou sobre o lobo mau que vivia na floresta. O final desse lindo clássico você não pode perder , de uma forma cantada.

09/3 – Meu vídeo game preferido

Cia: Baú dos Sonhos Produções – (Musical)

Duração: 45 minutos

03 personagens

Nesse espetáculo a menino Pietro entra no mundo dos video games e para sair ele tem que ir passando de fase. Um espetáculo que mostra o quanto é importante não só ficar no vídeo game, celular e computador, mas também, buscar espaços para as brincadeiras com os amigos.

15/03 – Show de Mágicas

Cia: Mala de tralhas (Circense)

Duração: 45 minutos

03 personagens

Será um espetáculo circense, com os melhores e mais incríveis espetáculos de mágicas, uma interação entre pais e filhos.

16/03 – O Ratinho e o Jacaré

Cia Von Feffer – (Fantoche)

Duração: 45 min

04 personagens

No quintal da vovó, alguns amigos da Disney tem uma tarefa crucial para cumprir. Durante essa missão, ele se depara com as travessuras de um jacaré. O que vai acontecer nessa emocionante aventura? Uma história que nos ensinará a importância da educação, da permissão e da honestidade.

22/03 – Saltimbancos

Cia: Baú dos sonhos – (Musical)

Duração: 45 minutos

04 personagens

Quatro animais muito divertidos – um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata – resolvem fugir para viver uma grande aventura! Juntos, eles formam uma banda e descobrem que, com amizade e união, podem superar qualquer desafio. Com músicas animadas, cores e muita alegria, Os Saltimbancos é um espetáculo cheio de magia que vai encantar as crianças e emocionar toda a família!

23/03 – A Galinha dos Ovos de Ouro

Cia: Baú dos sonhos – (Musical)

Duração: 45 minutos

03 personagens

A história da galinha dos ovos de ouro é conhecida: um casal ambicioso e avarento ganha uma galinha que todo dia bota um ovo de ouro. Impacientes para enriquecer logo, eles a matam para ter acesso a todos os ovos de uma vez e acabam perdendo tudo.

29/03 – Os Irmãos Perdidos na Floresta

Cia: Von Feffer – (Fantoches)

Duração: 45 minutos

04 personagens

0s irmãos João e Maria foram abandonados na floresta pelo seu pai a mando da madrasta. Eles fizeram de tudo para voltar para casa, mas acabaram se perdendo e cruzaram o caminho de uma bruxa muito malvada. Agora, eles viverão grandes aventuras para se livrar das garras dessa bruxa e encontrar o caminho de volta.

30/03 – O Dom de Mirabel

Cia: Entre estrelas – (Conto)

Duração: 45 minutos

04 personagens

Encanto conta a história da família Madrigal e da doce Mirabel, que não recebe nenhum dom quando criança. Com o tempo, ela entende que não seria esse dom que faz dela uma pessoa especial, principalmente quando ela é a única que pode salvar a magia.

Serviço:

* Evento gratuito

Local: Piso Moema – ao lado do banco Itaú.

Faixa etária: livre

Período: 15, 16, 22 e 23 de fevereiro.

08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de março.

Horário: 15h

Duração: de 45 minutos

Orientações gerais: Espaço aberto, com área prevista apenas para crianças. A participação das crianças é de inteira responsabilidade dos pais que devem permanecer no local durante todo o evento. Duração das apresentações é de até 45/50 minutos. Recomendamos chegar com 15 minutos de antecedência.

