Novo BMW X2 M35i chega ao Brasil com silhueta coupé e 317 cv de potência

Aliando o desempenho esportivo dos modelos Sports Activity Coupé (SAC) com a motorização digna de modelos Motorsport, o novo BMW X2 M35i já está no Brasil. O modelo é o último lançamento da marca programado para 2024 e acaba de chegar no país com uma ficha técnica de respeito: são 317 cv, 400 Nm de torque e aceleração de 0 a 100 km/h em 5,4 segundos.

Visualmente, o modelo se destaca pelo caimento acentuado do teto, característica principal dos veículos com DNA Coupé. Na dianteira, o BMW X2 M35i tem marcantes faróis de LED adaptativos e uma grade em forma de rim BMW quase hexagonal, que tem a iluminação de contorno BMW Iconic Glow. A linha do teto, que flui ao longo de um caminho ininterrupto até a traseira, cria uma silhueta esbelta em formato de coupé e proporções no estilo característico de um SAC da BMW.



Na traseira, as caixas de rodas mais robustas dão visual mais musculoso ao modelo. Um spoiler embutido na tampa do porta-malas e um para-choque traseiro com design esportivo completam o visual do modelo. O pacote estético M Sport Pro, com detalhes exteriores aerodinamicamente otimizados, completa o tom esportivo e exclusivo do modelo. As rodas são de 21 polegadas, com um desenho exclusivo. Para completar o apelo esportivo, o BMW X2 M35i traz ponteiras duplas de escapamento.



Por dentro, o principal destaque fica para o BMW Live Cockpit Professional, uma incrível tela curvada — composta por duas peças, de 10,25” (painel de instrumentos) e 10,7” (multimídia). Equipado com o novo Sistema Operacional 9, o sistema exibe as informações de maneira atraente e intuitiva. Os paddle-shifts atrás do volante possibilitam trocas de marcha manuais e mais esportivas. Os bancos esportivos são exclusivos do X2 e proporcionam para o motorista e passageiros uma experiência diferenciada e instigante.



Debaixo do capô, o BMW X2 M35i usa um motor BMW TwinPower Turbo 2.0 litros (1.998cm³), quatro cilindros em linha, de 317 cv e 400 Nm de torque. O câmbio é Steptronic automático de 7 marchas e a tração é integral xDrive. Com esse conjunto, o X2 acelera de 0 a 100km/h em apenas 5,4 segundos e a velocidade máxima é de 250 km/h.



No quesito conectividade, o modelo segue oferecendo o mesmo nível de equipamentos do X2 e do iX2, versão 100% elétrica do modelo. Conta com o BMW ConnectedDrive, que fornece serviços como: Chamada de Emergência Inteligente, aviso de manutenção por telemetria, navegação com informação de trânsito em tempo real, portais de notícias, clima e aplicativos. Destaque para Digital Key plus que substitui as chaves físicas do veículo para a abertura das portas. Contando com a mais nova, rápida e segura tecnologia, chamada de UWB (banda ultra larga), não há mais a necessidade de aproximar o smartphone ou smartwatch da maçaneta do veículo para abri-lo e do carregador sem fio no console para ligar o motor. A tecnologia está disponível para modelos compatíveis da Apple e Samsung. O cliente também pode compartilhar chaves de forma totalmente digital, por envio de mensagem.



Há os serviços remotos que podem ser acionados a partir do app My BMW, como trancar e destrancar as portas, buzinar, climatizar, localizar o veículo e enviar destinos diretamente ao sistema de navegação. Ainda é possível utilizar aplicativos de smartphones, com preparação para Apple CarPlay e Android Auto sem fio.



Entre os equipamentos disponíveis, sistema Parking Assistant Plus (que auxilia o motorista a estacionar), ar-condicionado com controle digital automático, BMW Comfort Access 2.0 (destrava e acende luzes de boas-vindas ao se aproximar do carro e tranca o veículo ao se afastar sem necessidade de encostar na chave, além de possibilitar a abertura do porta-malas através da aproximação do pé no para-choque traseiro), Driving Assistant Professional (assistente de condução inteligente em situações de trânsito lento ou em longos deslocamentos, informando o motorista, por meio de alertas visuais e sonoros, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções), Head-Up Display, teto solar panorâmico e sistema de som Harman Kardon.



Há ainda o Assistente Pessoal Inteligente BMW (Intelligent Personal Assistant, capaz de executar inúmeras funções no veículo ou explicar o funcionamento de equipamentos, sendo ativado por comando de voz com a frase “Olá BMW”, ou qualquer outra frase que for programada pelo motorista. O modelo pode ainda se conectar com a Amazon Alexa e casas inteligentes, além de estar apto para receber atualizações remotas de software quando disponíveis.



O novo BMW X2 M35i já está à venda nas concessionárias da BMW no Brasil em sete opções de cores para a carroceria (Branco Alpino, Preto Safira, Azul Portimão, Cinza Brooklin, Cinza Skyscraper, Cape York Green e Vermelho Fire) e duas opções de acabamento interno (Couro Veganza Vermelho/Preto, Couro Veganza Preto com Alcantara e costura Azul). O modelo chega ao Brasil com o programa BSI gratuito pelo período de quatro anos e sem limite de quilometragem. O BMW Service Inclusive (BSI) é um programa que oferece serviços de manutenção de veículos BMW, com cobertura mundial na rede de concessionárias autorizadas, sem custo adicional dos serviços cobertos.

Preço de lançamento:

BMW X2 M35i xDrive – R$ 512.950

Para mais informações sobre a BMW do Brasil, clique aqui.



Para mais fotos, clique aqui.