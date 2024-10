Novo BMW M2 ganha 20 cv em relação ao modelo anterior e já está à venda no Brasil

Apenas quatro meses após o seu lançamento na Europa, o novo BMW M2 já está à venda nas concessionárias da BMW no Brasil. A rápida chegada do modelo, que é um sucesso de vendas no país, reflete o compromisso da marca de sempre trazer o que há de mais atualizado em seu portfólio global de veículos e no menor tempo possível para os clientes brasileiros.



O novo BMW M2 ficou ainda mais rápido e potente, em suas duas versões, Coupe e Track, que seguem sendo as opções à venda no Brasil. Debaixo do capô, o motor bi-turbo com tecnologia M Twin Power de seis cilindros em linha ganhou 20 cv e 50 Nm em relação ao modelo anterior. Com isso, o esportivo agora totaliza 480 cv de potência e 600 Nm de torque, despejados sempre no eixo traseiro por meio da transmissão automática M Steptronic de oito velocidades. Esses números fazem com que o novo BMW M2 acelere de 0 a 100 km/h em apenas 4 segundos (0,1 s mais rápido que o antecessor) e tenha velocidade máxima de até 285 km/h na versão Track.



Visualmente, o modelo ganhou leves alterações estéticas. Os faróis e as enormes entradas de ar dão o tom de destaque na dianteira, enquanto as volumosas caixas de roda dão uma aparência parruda ao esportivo e chamam atenção na lateral. As duas saídas duplas de escapamento na parte de trás deixam claro o DNA esportivo do modelo. As rodas, de 19 polegadas na dianteira e 20 polegadas na traseira, ganharam um desenho exclusivo.



Por dentro, o novo BMW M2 ganha um novo volante esportivo, com base achatada e marcação central de 12 horas, aumentando ainda mais a sensação de esportividade do modelo. As saídas de ar do painel e os badge M também foram redesenhados e têm desenho mais clean e requintado.



O modelo é equipado também com o BMW Live Cockpit Professional, uma incrível tela curvada, composta por duas telas, com 12,3” (painel de instrumentos) e 14,9” (multimídia). Presente em outros modelos da marca, o sistema exibe informações de maneira clara e intuitiva, facilitando a pilotagem do esportivo. Como todo BMW M que se preze, o novo M2 é repleto de acabamentos de fibra de carbono na cabine. Os bancos, na versão Track, são tipo concha e com estrutura deste material nobre e tão desejado em carros com apelo esportivo.



O novo BMW M2 está pronto para todos os tipos de uso. Enquanto a versão Coupe traz uma configuração para o dia a dia, a Coupé Track adiciona itens como teto em fibra de carbono para alívio de peso (a versão Coupé conta com teto-solar), M Sport Brakes com pinça vermelha, M Carbon Bucket Seats, M Lights shadowline e M Drivers Packages.



A extensa lista de equipamentos de série do novo BMW M2 inclui também suspensão M adaptativa com amortecedores controlados eletronicamente, direção M Servotronic com relação variável, DSC (Controle Dinâmico de Estabilidade) incluindo Modo Dinâmico M e potentes freios M com freios de pinça fixa de seis pistões na dianteira e freios de pistão único com pinça flutuante na traseira.



O botão setup no console central proporciona acesso direto às opções de configuração do motor, chassis, direção, sistema de freios e M Traction Control. Duas configurações gerais do veículo podem ser armazenadas e acionadas usando os botões M no volante.



Além do M Traction Control, o M Drivers Packages também inclui o M Drift Analyzer e o M Laptimer. Além disso, o botão Modo M no console central pode ser usado para ajustar o nível de atividade do sistema de assistência ao motorista e o conteúdo mostrado no display de informações e no Head-Up Display, com opções de configurações ROAD, SPORT e TRACK.



Apesar da veia esportiva, o novo BMW M2 não deixa de lado recursos de conforto instalados de série, como ar-condicionado automático, iluminação ambiente e sistema de som Harman Kardon, sistemas automatizados de direção e estacionamento, aviso de colisão frontal, aviso de saída de faixa, controle adaptativo de velocidade viagem com função Stop & Go e o Parking Assistant.



No quesito conectividade, o novo BMW M2 conta com o BMW ConnectedDrive, que fornece serviços como: Chamada de Emergência Inteligente, aviso de manutenção por telemetria, navegação com informação de trânsito em tempo real, portais de notícias, clima e aplicativos e destaque para Digital Key que substitui as chaves físicas do veículo para a abertura das portas e ignição do motor, contando com a tecnologia de NFC (Near Field Communication). A tecnologia está disponível para modelos compatíveis da Apple, Samsung e Apple watch. Ainda é possível utilizar aplicativos de smartphones, com preparação para Apple CarPlay e Android Auto sem fio.



O novo BMW M2 conta ainda com o My BMW App. Com esse aplicativo, é possível ativar funções remotas, como localizar o veículo, trancar e destrancar o carro, acender os faróis, ligar as buzinas e acionar a ventilação do carro. Além disso, com o My BMW App é possível verificar o status do carro, caso tenha alguma porta ou janela aberta, ter informações sobre a quilometragem, o nível do tanque de combustível ou a autonomia, manutenções e serviços necessários, localizar e fazer contato com concessionários, mensagem de check control como fluído de freio ou óleo do motor, e ainda, receber notificações a cada atualização remota de software (Remote Software Upgrade).



O modelo conta também com o Intelligent Personal Assistant (IPA), que permite interação, por voz, com o próprio carro de forma natural e permite ativar diversas funções do veículo, como por exemplo, o controle de temperatura, as luzes, a mídia, modos de experiência e abertura de janelas.



O novo BMW M2 já está à venda nas concessionárias da BMW no Brasil nas versões Coupe e Track em oito opções de cores para a carroceria (Branco Alpino, Preto Safira, Azul Portimão, Azul Zandvoort, Cinza Skyscraper, Cinza Brooklyn, Vermelho Fire e Amarelo São Paulo) e três opções de acabamento interno (Couro Vernasca Preto com costura Azul, Couro Vernasca Preto/Vermelho e Couro Vernasca Preto com detalhes M Performance para a versão Track). Todas as unidades do novo BMW M2 contam com o programa BSI gratuito pelo período de três anos ou 40.000 km (o que ocorrer primeiro). O BMW Service Inclusive (BSI) é um programa que oferece serviços de manutenção de veículos BMW, com cobertura mundial na rede de concessionárias autorizadas, sem custo adicional dos serviços cobertos.

Preços de lançamento:

BMW M2 Coupe – R$ 647.950

BMW M2 Coupe Track – R$ 699.950