 Novo álbum póstumo de Mac Miller, ‘Balloonerism’, já está disponível

A equipe de Mac Miller lança o álbum póstumo ‘’Balloonerism’’ nesta sexta-feira, 17 de janeiro. O projeto já é o favorito dos fãs do rapper Mac Miller, que o acompanham desde 2014, período em que lançou a mixtape ‘’Faces’’. Após uma prévia exibida em um trailer enigmático no ‘’Camp Flog Gnaw Carnival’’, de Tyler, The Creator, no ano passado, ‘’Balloonerism’’ foi antecipado pelo single “5 Dollar Pony Rides”, lançado na última semana. O álbum chega junto com ‘’Balloonerism – Um Filme Baseado no Álbum de Mac Miller’’, dirigido por Samuel Jerome Mason e produzido pela Hornet. Apresentado pela Remember Music & Warner Records, o filme serve como uma extensão visual e emocional do álbum e está disponível para streaming global no Prime Video.

Samuel Jerome Mason comentou o processo de criação do filme: “Fui abordado por Miller e Karen para trabalhar em um filme musical que acompanhasse o álbum inédito do Mac Miller em 2023. Comecei procurando um fio condutor temático no álbum, em que as letras contam histórias intrigantes e tangenciais. A frase ‘but do you feel as big as your shadow’ me marcou, tornando-se o ponto central para o vídeo.’’

‘’Entendi que o álbum tratava de amadurecimento e quis criar um filme que refletisse sobre o tempo — sua velocidade e a perda da inocência. Como as crianças assumem papeis que, ao longo do tempo, se consolidam em adultos que, em seu âmago, ainda são aquelas crianças sombrias. O personagem principal, Timmy, assume o papel de mago ou contador de histórias, alguém que evoca uma visão do futuro para seu grupo de amigos. Ao avançarem, as crianças cedem aos seus instintos mais sombrios, deixando suas sombras correrem livres. Tentam voar, mas acabam caindo. Essa jornada, no entanto, é a própria essência da vida, e a sabedoria da idade madura está na empatia que podemos oferecer às nossas versões mais jovens e desajeitadas’’, explica Samuel Jerome.

Ele acrescenta: ‘’Esse diálogo entre gravidade e leveza reflete o efeito emocional da música de Malcolm. Ele capturou como todos nós nos sentimos às vezes — perdidos, confusos e pequenos — com humor, humildade e honestidade. Este álbum imortaliza o espírito distinto de Malcolm — como todos os magos vivem para sempre através de sua magia — e eu tentei fazer justiça ao seu legado. O projeto deve muito a Malcolm e ao trabalho envolvido no álbum — arte, planos e mapas traçados. Como animadores e cineastas, sentimos uma imensa gratidão em nos juntar aos colaboradores desta obra”.

Mac Miller – Balloonerism

Tracklist:

1. Tambourine Dream

2. DJ’s Chord Organ (feat. SZA)

3. Do You Have A Destination?

4. 5 Dollar Pony Rides

5. Friendly Hallucinations

6. Mrs. Deborah Downer

7. Stoned

8. Shangri-La

9. Funny Papers

10. Excelsior

11. Transformations (feat. Delusional Thomas)

12. Manakins

13. Rick’s Piano

14. Tomorrow Will Never Know

Ouça: