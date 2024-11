Novo álbum de Laylah Arruda, “Tanto”, mergulha na diversidade sonora

Laylah Arruda, uma das maiores expressões da cultura sound system brasileira e internacional, acaba de lançar seu aguardado segundo álbum, “Tanto”, que já está disponível nas principais plataformas. O disco sai pelo selo Feminine Hi-Fi Records.

Com produção de Marcos Maurício (Baco Exu do Blues, Nomade Orquestra, Samuca e a Selva, entre outros), o álbum traz composições em parceria com grandes nomes da música contemporânea brasileira, como Novíssimo Edgar (na faixa “Run Rasta Run”) e Samuel Samuca (em “Debaixo do Sol”).

“Tanto” conta com dez faixas, trazendo para os ouvintes sons que reforçam a raiz musical da artista na cultura sound system, reggae e dub, e também novos caminhos trilhados pelo hip hop e R&B.

O disco revela uma Laylah mais madura, tanto musicalmente quanto pessoalmente, celebrando sua própria potência, seu amor próprio e a liberdade de ser e romper com as amarras impostas por ideias pré-concebidas.

Com uma trajetória de mais de duas décadas marcada por suas raízes na cultura sound system, a artista revela em seu novo disco uma estética inovadora. Esse movimento reflete não só a evolução de sua sonoridade, mas também sua capacidade de transitar por diferentes estilos, mantendo sua essência autêntica e original.

“Tanto é uma celebração do meu crescimento artístico e como mulher. Busquei explorar novas sonoridades sem perder minha essência. O reggae, o dub, o R&B e o hip hop se encontram aqui, mas cada faixa é uma expressão da minha liberdade de ser quem sou. Estou muito feliz com o resultado e com as parcerias incríveis que tive ao longo desse processo. Espero que esse trabalho possa reverberar nas pessoas o poder da música como ferramenta de transformação e autoconhecimento”, conclui a artista.