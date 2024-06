Novo álbum de Katy Perry terá produção de Dr. Luke, envolvido em polêmicas com Kesha

Prestes a lançar sua primeira música em três anos, Katy Perry vai voltar a colaborar com produtores presentes no início de sua carreira. Max Martin e Dr. Luke são alguns deles, sendo o segundo conhecido por ter se envolvido em acusações de abuso pela cantora Kesha.

Luke e Martin trabalharam em muitos dos maiores sucessos da cantora, como “I Kissed a Girl.”, “Last Friday Night” e “California Gurls”. Contudo, enquanto Perry fazia sucesso, Kesha denunciava Dr. Luke por abuso físico, sexual e psicológico.

Em 2014, Kesha abriu um processo na Justiça americana pedindo o fim do contrato com o produtor. Ela alegou que, por dez anos, o Luke teria “abusado sexual, física, verbal e psicologicamente dela, a ponto de ela quase perder a vida” para “manter total controle” de seu trabalho. Em julho do ano passado, nove anos após o início do processo, as duas partes entraram em acordo judicial, mas os detalhes não foram divulgados.

Após o anúncio de Katy Perry, fãs começaram a especular que Kesha teria mandado uma mensagem indireta à cantora, ironizando a parceria. No X, a cantora de “Tik Tok” escreveu “Lol”, que significa “rindo bastante”. Perry não se pronunciou sobre as críticas.

A faixa “Woman’s World” estará disponível para ser ouvida no dia 11 de julho. No dia seguinte, em 12 de julho, será publicado o clipe do single.