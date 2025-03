Novo acesso da Rua Joaquim Nabuco melhora mobilidade e reduz tempo à Anchieta

A Prefeitura de São Bernardo, sob gestão de Marcelo Lima, concluiu a implantação do novo acesso viário na Rua Joaquim Nabuco, região central da cidade, proporcionando mais fluidez ao trânsito e redução no tempo de deslocamento até a Rodovia Anchieta, sentido São Paulo. A obra envolveu a ampliação de um trecho da pista, readequações viárias e a criação de um novo acesso direto à rodovia, o que eliminou a necessidade de motoristas percorrerem longos trajetos pelo Centro do município.

O novo acesso foi inaugurado nesta quinta-feira (20/03), em ato de entrega que contou com a presença do prefeito Marcelo Lima, secretários municipais e os vereadores Julinho Fuzari e Aurélio Bacelar. A iniciativa, finalizada de forma célere, em pouco mais de 72 horas, contou com um investimento de R$ 790 mil, provenientes de recursos próprios da Prefeitura.

Durante a atividade, o chefe do Executivo destacou a importância da obra para a mobilidade urbana e reafirmou o compromisso da gestão com a modernização do sistema viário. “Essa era uma demanda antiga da população, especialmente dos moradores da Vila Gonçalves e do bairro Assunção. Agora, os motoristas contam com um acesso mais rápido e eficiente à Anchieta, sem precisar passar pelo Centro, o que também contribui para a melhoria do tráfego em outras vias da região”, ressaltou o prefeito Marcelo Lima.

Para viabilizar o novo acesso, as equipes executaram uma série de melhorias estruturais, incluindo a demolição parcial do canteiro central, a criação de uma nova faixa no sentido Centro da Rua Joaquim Nabuco e a implantação de um retorno adicional para otimizar o fluxo de veículos. Além disso, foram realizadas pavimentação do trecho, instalação de nova sinalização viária e implantação de um semáforo para garantir mais segurança aos motoristas.

A intervenção foi executada por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, responsável pelas adequações estruturais. “Nosso foco foi garantir que essa melhoria fosse implementada de forma rápida e eficiente, trazendo benefícios imediatos para a população”, sustentou o titular da pasta, Fernando Longo.

MELHORIAS NO TRÂNSITO – O projeto foi desenvolvido com base em um estudo realizado pela Secretaria de Trânsito, Mobilidade e Infraestrutura, que identificou a necessidade de um novo acesso para redistribuir o tráfego na região central. De acordo com o secretário da pasta, Francisco Carone, a intervenção já apresenta impactos positivos.

“Com esse novo acesso, conseguimos desafogar vias paralelas que sofriam com o alto volume de veículos. A melhoria não só facilita a vida dos motoristas, como também traz benefícios para o comércio local e para o transporte de cargas, reduzindo custos logísticos e aumentando a eficiência do deslocamento na cidade”, frisou Carone.

Com a finalização da obra, a expectativa é que o trânsito na região central de São Bernardo se torne mais ágil e organizado, proporcionando mais qualidade de vida para os motoristas e pedestres que circulam pela cidade diariamente. Além da obra na Rua Joaquim Nabuco, a Prefeitura de São Bernardo segue implementando um conjunto de intervenções para garantir um trânsito mais seguro e eficiente em diversas regiões do município. Entre as ações em andamento e concluídas estão:

• Implantação da Faixa Azul na Av. Lions, desde o entroncamento com Santo André até a chegada à Anchieta;

• Alteração de sentido da Av. Lauro Gomes, desde a Av. Aldino Pinotti até a Estrada das Lágrimas;

• Implantação de Nova Sinalização Viária nos bairros: Vila Rica, Vila Mussolini e Vila Carminha;

• Substituição dos cabos dos semáforos por cabos de alumínio, com baixíssimo valor comercial de revenda, reduzindo os roubos e por conseguinte, os impactos no trânsito;

• Revitalização das pistas de caminhada e ciclovia da Esplanada do Paço Municipal, da Praça Giovani Breda, da Praça Ibrahim, da Praça Regina Rocco, da Av. Kennedy e da Estrada dos Alvarengas;

• Proibição de conversão à esquerda na Rua Dr. Marcel Preotesco, pela Av. Aldino Pinotti (sentido Lauro Gomes);

• Reabertura da 2ª faixa na Av. Corredor ABD, sentido Av. Lions, desde a Rua Frei Damião até a Av. 31 de Março;

• Novo acesso à Rua Copacabana vindo pela Av. Senador Vergueiro (sentido Rudge).