Novembro Azul: Shopping ABC recebe posto médico para aferição de pressão e orientações

De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, 1 em cada 10 homens terá câncer de próstata. E diante dessa estatística alarmante, o mês ‘Novembro Azul’ reforça, ainda mais, as informações sobre os cuidados com a prevenção desses casos, já que no mundo a cada 7 minutos 1 novo caso é detectado.

Para contribuir com essa importante conscientização, o Shopping ABC, em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia e a Faculdade Medicina do ABC, recebe, nesta quinta-feira, 30, um posto de atendimento com profissionais aferindo a pressão de clientes, lojistas e parceiros e orientando sobre a importância do controle dessa doença, já que 90% dos casos diagnosticados precocemente têm chances de cura. A ação acontece no Piso Térreo, das 11h30 às 14h.

“Além das doenças de próstata é importante informarmos a população masculina sobre a necessidade do cuidado com a saúde como um todo, a importância de fazer exames regularmente e procurar o urologista. Ao contrário das mulheres que vão frequentemente ao ginecologista, o homem tende a negligenciar a própria saúde. Nossa intenção é contribuir para a mudança nesse cenário e fazer com que os homens criem o hábito de cuidarem da própria saúde”, declara Leonardo Seligra – Professor de Urologia da Faculdade de Medicina do ABC.

A iniciativa ainda distribui folders informativos, fitinhas e bexigas azuis e conduz clientes que apresentarem elevação na pressão para atendimentos especializados. O atendimento é totalmente gratuito.

“Recebemos todos os dias mais de 20 mil pessoas no shopping e por isso, ações como essa são fundamentais para que essa informação chegue até nossos clientes e lojistas. Acredito que é nosso dever, como empreendimento, fazer essa parte de levar conteúdos assertivos, por meio de profissionais capacitados, alertando sobre essa doença”, detalha a gerente de marketing do Shopping ABC, Flavia Tegão.

Serviço

Ação ‘Novembro Azul’ no Shopping ABC

Data: 30 de novembro, quinta-feira

Horário: das 11h30 às 14h

Local: piso Térreo

Atendimentos gratuitos

Shopping ABC

Endereço: Av. Pereira Barreto, 42, Vila Gilda – Santo André – SP